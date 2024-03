De virada, Liverpool vence Brighton e segue no topo do Inglês

O zagueiro do Liverpool van Dijk (de vermelho) se estica para dividir a bola com o polonês Moder - (crédito: Foto: Paul Ellis/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Liverpool não deu moleza em casa, no Anfield, neste domingo (31/3). Apesar de enfrentar um adversário duro, o Brighton – que tem retrospecto de poucas derrotas recentes para os Reds – venceu por 2 a 1 este duelo pela 30ª rodada da Premier League Inglesa. Com isso, foi aos 67 pontos e encerra a rodada, na pior das hipóteses, dividindo a liderança.

O Brighton, que foi muito guerreiro, praticamente jogando de igual por igual, saiu na frente com um gol de Welbeck logo no primeiro minuto. Porém, ainda no primeiro tempo o colombiano Luis Díaz empatou para o Liverpool. Na etapa final, Salah fez o gol da vitória. Com, o mau resultado fora de casa, o Brighton parou nops 42 pontos, em nono lugar.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Inglês

Brighton faz gol no primeiro ataque

O jogo não começou fácil para o Liverpool. Afinal, logo no primeiro minuto, o Brighton encaixou um contra-ataque com Adingra que terminou com Welbeck, na área, para bater e fazer um belo gol abrindo o placar para os visitantes. Como era de se esperar, o Liverpool foi todo para cima e, após desperdiçar alguns ataques, chegou ao empate aos 27, quando Salah tentou a finalização, a zaga cortou erradamente e Luis Díaz, com oportunismo, apareceu para encobrir o goleiro Verbruggen, que saía para terntar arrumar o erro defensivo de seu time.

Salah marca e Liverpool vira

O primeiro tempo terminou empatado. Veio a etapa final e o Liverpool seguiu com seu ímpeto ofensivo. Contudo, o Brighton também fazia das suas. Afinal, não deixava de levar perigo nos contra-ataques. Mas os Reds estavam mais próximos da virada do que voltar a ficar atrás do placar. E o seu segundo gol veio aos 20 minutos, numa conclusão certeira de Salah dentro da área. O Liverpool chegou a fazer mais um, com Luis Díaz. Mas anulado por irregularidade. Enfim, justa vitória para um Liverpool que teve maior posse (56%) e mais finalizações (30 a 9).

Jogos da 30ª rodada da Premier League

Sábado (30/3)

Newcastle 4×3 West Ham

Chelsea 2×2 Burnley

Sheffield 3×3 Fulham

Nottingham Forest 1×1 Crystal Palace

Bournemouth 2×1 Everton

Tottenham 2×1 Luton Town

Aston Villa 2×0 Wolverhampton

Brentford x Manchester United – 17h

Domingo (31/3)

Liverpool 2×1 Brighton

Manchester City x Arsenal – 12h30

