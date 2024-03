Veja a lista com os 50 inscritos do Fluminense para a Libertadores-2024

Lista de inscritos do Fluminense para a Libertadores - (crédito: Foto: Divulgação Fluminense) Jogada10 Jogada10

A comissão técnica do Fluminense anunciou, no site oficial do clube, neste domingo (31/3) a lista dos 50 jogadores inscritos para a fase de grupos da Libertadores-2024. Veja abaixo:

Fluminense na Libertadores

O Tricolor fará a sua estreia na Libertadores-2024 enfrentando, fora de casa, o Alianza Lima (PER), time de maior torcida no Peru. O jogo será nesta terça-feira (3/4), às 21h (de Brasília). O Tricolor está no Grupo A, e seus outros rivais são Colo-Colo (CHI) e o Cerro Porteño (PAR).

