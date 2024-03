António Oliveira esboça time titular do Corinthians para estreia na Sula

António Oliveira esboça time titular na estreia da equipe na Sul-Americana - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agencia Corinthians) Jogada10 Jogada10

O Corinthians segue sua preparação para o duelo contra o Racing, do Uruguai, nesta terça-feira (02), em Montevidéu, pela primeira rodada do grupo F da Copa Sul-Americana. Apesar do final de semana de páscoa, o Timão trabalhou pesado nos últimos dias e o técnico António Oliveira esboçou o time titular para o duelo no torneio continental.

O treinador priorizou jogadas ofensivas e defensivas de bolas paradas nas atividades deste domingo (31). Contudo, apesar do treino preparatório, António Oliveira não pode contar novamente com Igor Coronado. Afinal, o meia está fora após ser diagnosticado com dengue. Ele também não atua na estreia da equipe na Copa Sul-Americana.

Assim, a tendência é que o treinador português repita a escalação dos últimos dois jogos. Do embate da Copa do Brasil contra o São Bernardo e o amistoso realizado contra o Londrina, na última quarta-feira (27). O time deve ter: Cassio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto, Pedro Raul e Wesley.

António Oliveira não descarta mudança no ataque

Contudo, existe a possibilidade de uma mudança no setor ofensivo. Afinal, António Oliveira também não descarta aproveitar a boa fase de Romero e aproveitá-lo no time titular. Apesar de Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul terem começado as últimas duas partidas, o paraguaio sempre aparece como uma boa opção para começar a partida.

O Corinthians ainda treina nesta segunda-feira no CT Joaquim Grava antes de viajar para o Uruguai para estrear na Sul-Americana.

