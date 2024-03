Neymar atrai os holofotes na final entre Santos e Palmeiras

Neymar entra em campo com a Taça do Paulistão - (crédito: Foto: Reprodução Cazé TV) Jogada10 Jogada10

Cria do Santos – ídolo e torcedor do time – Neymar foi a sensação antes do jogo entre o Peixe e o Palmeiras, que vale o título do Campeonato Paulista. Assim, antes da partida, o jogador de 31 anos, que atualmente está no Al Hilal, da Arábia Saudita, entrou no gramado com a taça do Paulistão. A participação de Neymar no evento já havia sido anunciada, como uma ação da Federação Paulista de Futebol.

Neymar levou o troféu até o centro do gramado e se uniu a outros dois ídolos históricos do Peixe. Pepe, parceiro de Pelé no time mais vencdor da história do futebol brasileiro, e Clodoaldo, tricampeão com o Brasil em 1970 e mais de 500 jogos pelo clube. Neymar declarou que está com saudade e que se sentiu em casa com a receptividade de todos no estádio. Além disso, demonstrou confiança no título do time.

“Muito feliz, ser recebido na nossa casa é bom demais. Vai dar Santos, se Deus Quiser. Saudades de jogar, de sentir esse clima aqui”, disse Neymar à TV Cazé.

Na entrevista, ele também fez uma declaração a Elano, seu ex-companheiro de time e atual comentarista da Cazé.

“Te amo”, disse Neymar para Elano.

Neymar é maior artilheiro do Santos

Com 138 gols no Santos, Neymar é o maior artilheiro da história do clube, onde se formou. Ele foi campeão paulista com o Santos em 2010, 2011 e 2012. E foi vice em 2013, na sua última temporada no Alvinegro, antes de migrar para a Espanha, para defender o Barcelona. Desde então, o Peixe chegou à final em 2014, 2015 e 2016. E aguardava com ansiedade por uma nova oportunidade para disputar a taça.

Este ano, Neymar já havia visitado a Vila Belmiro, em 7 de fevereiro (semana de aniversário do craque). Assim, ele viu a vitória do Peixe sobre o Corinthians por 1 a 0, com gol de João Schmidt.

Neymar se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, não atua desde outubro e tem previsão de retorno aos gramados para o segundo semestre de 2024.

