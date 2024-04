Ídolo de arquirrival faz comparação polêmica e corneta Haaland: ‘Muito ruim’

Halaand, atacante do Manchester City, encontrou dificuldades de achar espaços na defesa do Arsenal e passou em branco mais uma vez - (crédito: Marcelo Caitano) Jogada10 Jogada10

A fase do atacante Erling Haaland, do Manchester City, não é boa. Afinal, após o empate em 0 a 0, no duelo decisivo entre os Citizens e o Arsenal, pela 30ª rodada da Premier League, seu período sem anotar gols aumentou. Com isso, o centroavante não consegue balançar as redes há cinco jogos. Consequentemente, as críticas ao norueguês também intensificam.

Um exemplo mais recente foi a do ex-meio-campista Roy Keane, ídolo do Manchester United, maior rival do time azul da cidade. Durante programa da emissora britânica “Sky Sport”, o jogador aposentado cornetou o camisa 9 dos Citizens. Disse, em especial, que há semelhanças entre o atacante norueguês e um atleta que disputa a League Two, a quarta divisão da Inglaterra.

“Os níveis de seu jogo são muito ruins. Em termos de ataque, ele é o melhor do mundo, mas seu jogo geral é muito ruim. Ele é quase como um jogador da League Two”, explicou Keane.

A atuação de Haaland contra o Arsenal ficou marcada por uma furada em grande chance dentro da área, que ele não costuma perder. Além do fato, de não ter conseguido encontrar espaço na defesa da equipe de Londres. Especialmente entre os zagueiros Saliba e Gabriel Magalhães. Inclusive, houve desentendimento entre o zagueiro brasileiro e o centroavante norueguês durante a partida. Por sinal, tal situação seguiu após o fim do jogo. No entanto, logo depois os dois se acertaram.

O embate entre os Gunners e o Manchester City valia a liderança da Premier League, caso houvesse vencedor. O camisa 9 dos Citizens também é alvo de críticas por seu histórico de desempenho discreto em jogos importantes.

Mesmo em fase ruim, Haaland segue como artilheiro

Apesar do momento ruim, Haaland é o artilheiro da atual edição do Campeonato Inglês, com 18 gols. Além disso, na sua temporada de estreia, a anterior, recebeu o título de goleador máximo do torneio, após marcar 36 vezes. Inclusive, quebrou o recorde anterior de Andy Cole e Alan Shearer, com dois gols a menos.

O centroavante norueguês terá a oportunidade de acabar com essa seca de gols na próxima quarta-feira (3/4). Afinal, o Manchester City retorna a campo pela Premier League para enfrentar o Aston Villa, às 16h15 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. O duelo, aliás, será válido pela 31ª rodada.

