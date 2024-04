Abel cita ‘cansaço’ para explicar vitória do Santos contra o Palmeiras

Abel vê Palmeiras mais cansado em primeiro jogo da final - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras largou atrás na final do Campeonato Paulista, após perder por 1 a 0 para o Santos neste domingo (31) , na Vila Belmiro, pelo primeiro jogo da decisão. Na visão de Abel Ferreira, o Santos fez uma grande partida e jogou melhor que o Verdão. Contudo, também ressaltou que os jogadores do Peixe estavam mais descansados.

Afinal, o Santos atuou na semifinal contra o RB Bragantino na quarta-feira (27). Já o Palmeiras encarou o Novorizontino no dia seguinte. Agora, para o segundo jogo da decisão, o Verdão tem estreia na Libertadores contra o San Lorenzo, enquanto o Peixe terá uma semana para trabalhar na final.

“Nossos jogadores se esforçaram, correram, mas o cansaço foi aparente. Quando vemos mais passes errados do que o normal, algo está errado. Vamos trocar de miúdos (garotos), fazer análise desses jogadores e vamos ter um caminhão de pedra para descarregar quarta, e depois um de areia no Allianz. Vamos precisar da ajuda dos nossos torcedores para descarregar esses caminhões”, disse Abel, que agravou.

“É o que eu mais digo à FPF e à CBF, é para ter três dias de folga para todos, que seja igual. Se para isso ter que trocar o calendário, que seja justo. Claro que eles correram mais que nós, estavam mais descansados. Foi 1 a 0 para eles, parabéns para eles, agora domingo esperamos no Allianz Parque. O calendário está como está, igual ao ano passado. Vamos avaliar a partir de agora. Nosso foco não pode ser a final, porque temos jogo em dois dias”, completou.

Abel espera Allianz lotado para reverter placar

Agora, o treinador espera ter o Allianz Parque lotado para conseguir o tricampeonato. Afinal, para ser campeão no próximo domingo, às 18h (de Brasília), o Palmeiras precisa vencer o Santos por dois gols de diferença. Um triunfo alviverde por vantagem mínima leva a disputa da taça para os pênaltis.

“No próximo domingo, no “chiqueiro”, a gente joga com apoio e vibração dos nossos torcedores. Somos o tempo da virada e do amor, e isso é o que queremos ver domingo. Infelizmente, tem o jogo no meio de semana, e “Vemos que um dia de preparação faz muita diferença. Hoje vimos a força da torcida do nosso adversário, agora vamos ver a força dos nossos”, finalizou.

