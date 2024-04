Diário de viagem, capítulo final: a saga Bernabéu e os segredos de Madri

O colunista que vos fala impactado com a casa do Real Madrid - (crédito: Foto: Felipe David Rocha/Jogada10) Jogada10 Jogada10

Por: Felipe David Rocha – Enviado especial a Madri (ESP)

Olá, amigo Joganauta! Com a missão londres concluída e meus dois primeiros dias em Madri, finalmente chegou o dia do amistoso contra a Espanha.

Aliás, o transporte público de Madri, a exemplo de Londres, reiteram a condição de primeiro mundo de Inglaterra e Espanha. Sem dúvida, ambos fantásticos!

Além das matérias que deixei engatilhadas, gravei diversos vídeos na chegada ao Santiago Bernabéu, estádio do Real. Dentro dele, veio uma emoção avassaladora. Que nem mesmo tive no Estádio de Wembley, em Inglaterra x Brasil.

Conexão Wembley-Santiago Bernabéu

Mas eu não poderia deixar de mencionar algo que me impactou. Vocês estão lembrados de que, em um dos meus ‘diários de viagem’ na Inglaterra, escrevi que houve um buffet de dar água na boca e bebida não-alcoólica liberada na sala que dá acesso à tribuna de imprensa do Wembley Stadium?

Pois bem. No Bernabéu os jornalistas receberam um kit-lanche. O sanduíche e a mousse de chocolate estavam excelentes. E aquela água geladinha então… que beleza! Mas voltemos.

Após a cobertura completa que você certamente acompanhou no www.jogada10.com.br e nas redes sociais do Portal Jogada10, entrevistei o Dorival Júnior mais uma vez, bem como o Rodrigo Caetano, e alguns jogadores.

O jogo acabou às 23h40, horário local (19h40 no Brasil), mas só saímos quando o relógio já apontava quase 1h30 do dia seguinte.

Enfim, o lazer pela Espanha

A quarta-feira, aliás, foi de escrever matéria. Afinal, havia muito rescaldo de Seleção Brasileira. À noite, iniciei meu lazer pela Espanha. Em meio ao frio descomunal de 2 graus, visitei alguns lugares nas redondezas.

A quinta, sim, foi 100% lazer. Fui a diversos cartões postais; Plaza Mayor, Palacio Real e me apaixonei por cada um deles. O frio já não era impedimento diante do charme da capital espanhola, arredores e seus segredos.

Na última noite em solo espanhol, também reservei espaço para uma visita a outro gigante de respeito da capital: o Atlético de Madrid.

Diante de uma chuva torrencial, o colunista que vos fala não poderia deixar de dar mais um pulo no Estádio Metropolitano, desta vez à noite, e gravar um vídeo na despedida do Jogada10 dos amistosos da Seleção Brasileira na Europa.

Não liguei, obviamente, para a chuva. Afinal, valia muito a pena todo e qualquer esforço final para produzir conteúdo para você que tanto nos prestigia, joganauta. Confira lá no Instagram do J10!

É isso aí, pessoal! A sexta-feira foi dia de retornar ao Brasil, para o seio do lar. Fica a gratidão por ter passado dias de trabalho e conseguido incluir lazer para desfrutar de Londres e Madri, respectivamente. Cidades espetaculares que certamente deixarão saudades!

Que venham as próximas missões, não é mesmo?! A gente se vê no Brasil em minhas colunas no Jogada10!

Tchau, tchau!

