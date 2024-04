David Braz fica fora de lista do Fluminense para disputa da Libertadores

Lista de inscritos do Fluminense para a Libertadores - (crédito: Mailson Santana/Fluminense FC) Jogada10 Jogada10

O Fluminense divulgou a lista dos 50 jogadores inscritos para a fase de grupos da Libertadores-2024. No entanto, a ausência de um nome chamou a atenção do torcedor nas redes sociais. Trata-se do zagueiro David Braz, que ficou de fora dos relacionados para a disputa do torneio continental, na busca do clube pelo bicampeonato.

Vale lembrar que o defensor tem contrato com o Tricolor até junho de 2024. No entanto, existe uma cláusula que permite a extensão desse vínculo até o fim da temporada.

Conversas não avançaram

No início de 2024, houve conversas entre ambas as partes, para que o zagueiro rompesse seu vínculo e acertasse, em definitivo, com o Sport para a sequência da temporada. O acordo, contudo, não foi concretizado.

David Braz chegou ao clube carioca no início de 2021 e, em três temporadas, disputou 83 jogos e marcou quatro gols. Dessa forma, ele chegou a entrar em campo na final da Libertadores 2023, diante do Boca Juniors, no Maracanã, em partida que deu o título inédito ao Fluminense.

Em 2024, o defensor só esteve em campo no duelo contra o Boavista pelo Carioca. Além disso, chegou a ser opção para Fernando Diniz nos jogos contra Bangu e Sampaio Corrêa, mas permaneceu no banco de reservas.

Olho na agenda

O Fluminense volta a campo apenas no dia 3 de abril. O time mede forças com o Alianza Lima, no Peru, às 21h30 (de Brasília), na estreia da Libertadores 2024. Além da equipe peruana, Cerro Porteño (PAR) e Colo-Colo também compõem o Grupo A da fase de grupos da competição continental.

