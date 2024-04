Lucas e James devem, enfim, atuar juntos no São Paulo

Lucas e James devem ser titulares do São Paulo - (crédito: Foto: Divulgação/São Paulo FC) Jogada10 Jogada10

O São Paulo segue sua preparação para o duelo contra o Talleres, nesta quinta-feira (04), em Córdoba, pela primeira rodada do Grupo B, da Libertadores. Nos últimos treinamentos, Thiago Carpini preparou o time titular com James Rodriguez entre os 11 iniciais. Algo que empolga o torcedor que pode ver suas duas estrelas, enfim, atuando juntas.

Desde que retornou ao São Paulo, Lucas tem bastante liberdade para transitar em diferentes áreas do campo de ataque, não permanecendo fixo em um determinado setor. Entretanto, com James Rodriguez sendo o responsável pela armação da jogada, o camisa 7 deve ficar mais fixo no lado esquerdo do ataque. Algo que nem Dorival e nem Carpini fez até o momento.

Assim, quem deve perder a posição no time titular é Ferreirinha. Aliás, vale lembrar que Rato retornou do departamento médico e também deve voltar para a equipe principal.

A titularidade de James Rodríguez vem sendo um pedido de boa parte da torcida são-paulina. A pressão aumentou após o meia se destacar com a seleção da Colômbia na Data-Fifa. O jogador teve grande atuação nas partidas contra Espanha e Romênia, sendo que, na segunda partida, começou como titular, algo que não vinha acontecendo no Tricolor Paulista.

Thiago Carpini concedeu folga ao elenco tricolor neste domingo. Jogadores e comissão técnica terão mais três dias de trabalho antes da viagem para Córdoba. Até lá, o treinador do São Paulo precisará definir qual será a configuração de seu ataque. Fato é que Lucas e James devem começar, enfim, começar uma partida juntos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.