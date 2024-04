Substituição de Mbappé gera novo atrito no PSG: ‘Não ligo’, minimiza técnico

Luis Enrique tirou Mbappé da condição de titular absoluto do PSG nas últimas partidas - (crédito: Foto: Franck Fife/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Novo atrito! O mau relacionamento entre Mbappé e o Paris Saint-Germain teve um novo capítulo, no último domingo (31). Aos 20 minutos do segundo tempo, o técnico Luis Enrique o substituiu para a entrada de Ramos. Inclusive, o atacante reserva marcou o segundo gol e garantiu a vitória por 2 a 0 do time da capital sobre um dos principais rivais locais, o Olympique de Marselha.

A decisão do treinador, aliás, desagradou o astro francês, que, após a saída, foi direto para o banco de reservas. A propósito, após a partida, o camisa 7 do PSG fez uma postagem enigmática em seu Instagram, mas sem legenda. O atacante constantemente vem sendo substituído no Campeonato Francês. Afinal, nos últimos seis jogos da equipe no torneio, ele foi titular em apenas um, substituído em três e começou como reserva em dois

Obviamente, a saída de Mbappé foi um dos principais questionamentos feitos ao comandante Luis Enrique depois do triunfo no clássico. Assim, o técnico espanhol comentou sobre sua decisão e deixou claro que não se arrepende da mesma.

“As pessoas não concordam com a minha decisão? Não ligo. É a mesma música toda semana, a mesma música. É chato, eu sou o treinador. Eu tomo as decisões toda semana. Faço o melhor para o PSG, farei isso até meu último dia em Paris”, desabafou Luis.

‘PSG precisa se acostumar a jogar sem Mbappé’

Em um momento anterior, o comandante declarou que o Paris Saint-Germain precisa começar a se acostumar a jogar sem o craque. Afinal, o atacante comunicou ao clube que não vai renovar o seu contrato. Ou seja, buscará novos ares a partir de julho com o término da temporada. O destino mais provável é o Real Madrid.

Recentemente, um jornalista francês perguntou ao treinador se as seguidas substituições de Mbappé na Ligue 1 também valiam para a Liga dos Campeões. Isso porque, naquele período o PSG, enfrentaria a Real Sociedad pelo jogo de volta das oitavas de final do principal torneio de equipes na Europa.

No entanto, Luis Enrique primeiro afirmou que a tradutora não compreendeu a pergunta. Após a tradução por outra pessoa, ele se esquivou de responder diretamente e declarou que era uma possibilidade.

