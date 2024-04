Flamengo chega em Bogotá para estreia da Libertadores

Flamengo já está em Bogotá - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF) Jogada10 Jogada10

O Flamengo desembarcou em Bogotá, na Colômbia, na noite de domingo (31/03). Depois da vitória diante do Nova Iguaçu por 3 a 0 no jogo de ida da final do Campeonato Carioca, os jogadores rubro-negros agora concentram esforços na estreia da Libertadores.

A viagem do Rio de Janeiro até Bogotá durou cerca de 6h30. No desembarque, cerca de dez torcedores marcaram presença no aeroporto e recepcionaram os jogadores rubro-negros na Colômbia. No entanto, os comandados de Tite foram diretamente até o hotel e não puderam parar para atender os flamenguistas. A informação é do “ge”.

O Flamengo treina nesta segunda-feira (01/03) no CT oficial da seleção da Colômbia, localizado em Barranquilla. Assim, Tite pretende realizar os últimos ajustes antes da estreia na Libertadores. A principal preocupação do técnico está nos efeitos da altitude. Afinal, os jogadores rubro-negros vão jogar 2.640 metros acima do nível do mar.

O Flamengo entra em campo nesta terça-feira (02/03), diante do Millonarios, às 19h (Horário de Brasília), no Estádio El Campín, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Sob comando de Tite, os jogadores entram em campo invictos na temporada e sem nenhum gol sofrido em 2024.

