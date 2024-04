Bidon pula etapas e se firma no time titular do Corinthians

Breno Bidon se firma no time titular do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Corinthians) Jogada10 Jogada10

De melhor jogador da Copinha a titular na equipe profissional. Em apenas dois meses, a carreira de Bidon explodiu, e hoje o jovem virou peça crucial da equipe de António Oliveira. Além disso, passou na frente de veteranos e virou o substituto imediato de Maycon no Corinthians.

Afinal, o titular da posição sofreu uma lesão no músculo reto femural da coxa direita durante o aquecimento do jogo contra o São Bernardo, pela segunda fase da Copa do Brasil. Assim, precisando de uma solução rápida, António Oliveira decidiu apostar em Bidon. O garoto fez grande partida e subiu na moral com o treinador.

Aliás, no último teste antes da estreia na Sul-Americana, o Corinthians venceu o Londrina por 3 a 0, e Bidon começou no time titular. O desempenho no dia a dia de treinamentos e nas três oportunidades no profissional agradaram à comissão técnica. Mesmo com o retorno de Paulinho e Vera, o jovem continuou com prestígio e não deve sair da equipe principal.

“Sempre falei de rendimento, tem a ver com isso. O Breno nem entrou de início contra o Água Santa e acaba sendo titular contra o São Bernardo em uma infelicidade do Maycon. Ele mostrou e teve rendimento. Aqui joga quem tem rendimento, e estamos muito felizes com o Breno. Quem tiver rendimento estará mais próximo de nos ajudar e ajudar o Corinthians”, disse António Oliveira, após a partida contra o Londrina.

O Timão viaja até o Uruguai e encara, nesta terça-feira (02), às 21h30, o Racing, no estádio Centenário, pela Sul-Americana. E com Bidon no time titular.

