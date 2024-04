Veja os relacionados do Flamengo para estreia da Libertadores - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

O Flamengo desembarcou em Bogotá, na noite de domingo (31/03), para estreia da Libertadores. Ao todo, 24 jogadores rubro-negros foram relacionados por Tite e viajaram para Colômbia. A novidade da lista é a presença de Evertton Araujo, joia de 21 anos que atua como volante e é cria do clube. A informação é do “ge”.

Relacionados do Flamengo

O Flamengo chega com força máxima para estreia da Libertadores. No entanto, Tite segue com desfalques importantes para partida. Afinal, Wesley e Gerson estão com problemas físicos e Gabigol está suspenso por tentativa fraude em exame antidoping.

Assim, Tite deve repetir os titulares do jogo de ida da final do Campeonato Carioca. A provável escalação conta com Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Aliás, é importante lembrar que Léo Ortiz, reforço do clube, também está relacionado para partida.

Veja lista de relacionados

Goleiros: Rossi, Matheus Cunha e Dyogo Alves

Zagueiros: Fabrício Bruno, Léo Pereira, Léo Ortiz, David Luiz e Cleiton

Laterais Varela, Ayrton Lucas e Viña

Volantes: Pulgar, Allan, Igor Jesus e Evertton Araujo

Meias: Arrascaeta, De la Cruz, Victor Hugo e Matheus Gonçalves

Atacantes: Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Lorran

O Flamengo entra em campo nesta terça-feira (02/04), diante do Millonarios, às 19h (de Brasília), no Estádio El Campín, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. A principal preocupação de Tite está na velocidade da bola e nos efeitos da altitude. Afinal, os jogadores rubro-negros vão jogar 2630 metros acima do nível do mar.

