Neymar é um ex-jogador em atividade?

Neymar mais uma vez esteve no centro das atenções. Há meses em tratamento da lesão que praticamente o tirou da temporada do Al-Hilal, ele foi visto nos últimos dias em: aniversário de Anitta em Miami, jogo de beisebol e, neste domingo (31/3) na Vila Belmiro. Entrou com a taça do Paulistão na vitória do Santos sobre o Palmeiras na ida da final. Depois, acompanhou o jogo das tribunas, vibrando muito com o 1 a 0. Enfim, uma vida muito mais como pop star do que um jogador profissional. E esta situação foi debatida no Terrabolistas desta segunda-feira (1/4). Seria Neymar um ex-jogador em atividade?

Sobre a presença de Ney na Vila, a jornalista Giovanna de Biase, uma das convidadas da semana, foi dura com o astro. Viu como uma desconsideração ao atual time, o Al-Hilal:

“Levar uma taça a campo é coisa de ex-jogador em atividade. E um desrespeito ao clube que ele joga. Além disso, entrou com a camisa do Santos e estando em vínculo com o Al-Hilal. Faltou tato e profissionalismo. Neymar é um grande ídolo do Santos, disse que volta a jogar pelo clube em 2025, mas não era o momento para se expor. Ainda mais se recuperando de lesão”.

Mudança de postura

Outra convidada da semana, a jornalista Jade Gimenez corrobora a opinião de Giovanna:

“Sem dúvida Neymar tem atitudes de jogador aposentado. Aliás, não gosto do Neymar. Brilhou no Santos no início da carreira, deveria estar na Copa de 2010 junto com o Ganso quando estourou. Mas mudou muito a postura nos últimos tempos. E não tinha sentido ele entrar com a taça. Poderia muito bem ter sido o Clodoaldo ou o seu Pepe, que também estavam lá”.

Neymar forçando demissão?

Dario Vasconcelos, jornalista do Terra, considera Neymar inquestionavel em campo. Mas…

” O ponto é o extracampo. Trabalho numa empresa e visto a camisa outra empresa? Acho um absurdo. Para mim, está forçando o seu pedido de demissão do Al Hilal”.

Âncora do Terrabolistas, Aline Küller lamenta as atitudes de Neymar, que acumula muito mais polêmcia nos últimos anos do que elogios ao seu futebol. E que nada a surpreende quando o assunto é o extracampo do jogador.

” De todos os os absursos que Neymar faz, levar a taça do Paulistão é o de menos. Lamento ao ver como ele desperdiçou o talento. Sabemos que, quando apto, trabalha seriamente. Mas é nítido como Neymar gosta de ser ser pop star. E isso não caminha junto com a balança de um profissional”.

Um retorno ao Santos

Aline lembra que durante Copa do Qatar, Neymar fez de tudo para brilhar. Que ali foi o momento em que menos apareceu na mídia e nada postou nas redes sociais. Mas ela ainda considera que o astro tem a chance de um brilho final na carreira.

“No Qatar ele mostrou foco. Mas depois vimos Neymar sair humilhado do PSG e obrigado a ir para a Arábia, ganhando uma fábula, mas num campeonato menor. Se lesionou, gosta de uma farra e sempre fala que voltaria a jogar no Brasil; Primeiramente no Flamngo. Mas agora, com a volta do Marcelo Teixeira à presidência, disse ao UOL que voltará ao Santos. Neymar, na verdade, está em ano sabático bem remunerado pelo Hilal. Deve jogar mais uma temporada por lá e voltar ao Brasil , no Santos, e se preprara para jogar bem a Copa do Mundo de 2026. Mas a sensação é a de que nem quer voltar para a Arábia.

Enfim, Giovanna de Biase encerrou:

“Neymar é um talento desperdiçado, uma descepção. Era para ser o melhor do mundo durante vários anos seguidos. Mas ficou para trás” .

