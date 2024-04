Milton Neves admite erro em ‘morte de Faustão’: ‘sou muito inábil’

Milton Neves ressaltou estar chateado com a situação - (crédito: Foto: Reprodução / Band) Jogada10 Jogada10

O jornalista Milton Neves admitiu que tem culpa no caso de fake news sobre a morte do apresentador Fausto Silva. O caso ocorreu nas redes sociais e chamou bastante atenção.

No último 22 de março, Neves postou a notícia sobre a morte de Faustão. No entanto, de acordo com o comunicador, as redes sociais foram invadidas.

“Eu não sei fazer isso. Fiquei p*** da vida. Eu sou muito inábil manualmente para tudo. Eu fui apagar. Só que, no nervosismo… Eu estava muito preocupado, eu amo o Fausto. Eu apertei um RT [retweet] e saiu nas minhas redes sociais” admitiu o jornalista.

Faustão está com problemas de saúde. Em agosto, ele foi internado com insuficiência cardíaca. No dia 27 do mesmo mês conseguiu o transplante de órgão. Em fevereiro, Faustão passou por novo procedimento e transplante de rim.

Agora, de acordo com a sua assessoria de imprensa, Faustão está internado em um apartamento do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, “onde vem sendo submetido a sessões de hemodiálise”.

