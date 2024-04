Bolatti relembra passagem pelo Internacional e projeta jogo da Sula

Inter está próximo de estrear na Sul-Americana - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O jogo entre Belgrano e Internacional terá um valor sentimental para Mário Bolatti. O argentino teve passagens pelos dois clubes e atualmente mora em Córdoba, local do confronto. O ex-jogador, dessa forma, fez uma previsão da partida e analisou as condições de ambos os times.

“Será um lindo jogo, atrativo. Inter é um gigante da América, o Belgrano é grande no interior da Argentina, com uma torcida importante, mas acabou de trocar o treinador. O Inter tem outro significado, que precisa sempre disputar o título”, disse Bolátti ao “ge”.

Belgrano x Internacional

Em seguida, Bolátti relembrou sua passagem por Porto Alegre e fez uma análise do atual momento do clube gaúcho.

“Caiu agora no Gauchão e chega com a obrigação de vitória. O “Chacho” fez um grande trabalho no Central e Racing. O estilo de jogo me agrada muito, ataca bastante, ofensivo. A intensidade que apresenta me encanta. Gosto de um time com velocidade”, afirmou Bolátti.

“Foi um período muito bonito, em que aproveitei bastante. Comecei muito bem, com gols. A experiência no Inter foi boa. Ganhei dois Gauchões e a Recopa. Falei há um tempo com o Bolívar, mas não tenho mais tanto contato. Ficam as lembranças. Os argentinos andavam juntos, D’Alessandro, Guiñazu, Dátolo, assim como o Forlán. E tinham os assados do Cholo (Guiñazu)”, completou Bolatti.

Aliás, Belgrano e Internacional se enfrentam nesta terça-feira (02/04), às 19h (Horário de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, pela Sul-Americana. Os jogadores colorados chegam pressionados em campo depois da desclassificação dolorosa no Campeonato Gaúcho.

