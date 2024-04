Joana Sanz surpreende e publica foto com Daniel Alves: ‘1+1=1’

Joana Sanz postou foto com Daniel Alves, na manhã desta segunda-feira - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

A modelo Joana Sanz surpreendeu e postou uma foto com o jogador Daniel Alves, no Instagram, na manhã desta segunda-feira (1º de abril).

Inicialmente, nos stories, a influenciadora postou a foto com as mãos entrelaçadas com Alves. A imagem mostra as tatuagens na mão de Daniel Alves. Ainda é possível ver escrito a caneta: “1+1=1”.

De acordo com a imprensa espanhola, Joana Sanz visitou Daniel Alves após ele deixar a cadeia. Ela esteve na casa do jogador, em Barcelona, pouco depois de ele sair da penitenciária.

Vale lembrar que ela chegou a falar em separação no auge do processo de Daniel Alves.

Daniel Alves deixou o presídio na última segunda-feira após pagar fiança no valor de 1 milhão de euros (R$ 5,6 milhões). Como está com problemas na Justiça brasileira e seus bens estão bloqueados, o jogador precisou contar com ajuda de amigos para angariar o valor.

Além do dinheiro, Daniel terá de se apresentar à Justiça sempre que for solicitado. Além disso, não poderá deixar a Espanha e precisou entregar seus passaportes. Ele também não poderá se aproximar da vítima nem fazer qualquer tipo de contato.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook