Grêmio prioriza Gauchão e viaja com reservas para a estreia da Libertadores

Renato Portaluppi cumpre promessa e escalará o Grêmio com time reserva na estreia da Libertadores. Isso porque o time gaúcho divulgou a lista de relacionados, nesta segunda-feira (01/04), para o compromisso inicial na principal competição de clubes da América do Sul sem nenhum titular incontestável. A delegação já viajou para a Bolívia, onde inicia sua trajetória no torneio contra o The Strongest, nesta terça. O duelo ocorre às 21h (de Brasília), no estádio Hernando Siles.

Os únicos atletas da lista que tiveram uma sequência como titular foram os goleiros Marchesín e o centroavante João Pedro Galvão. O primeiro chegou ao clube nesta temporada repleto de prestígio por sua experiência e longo período na Europa. No entanto, teve algumas atuações inseguras e sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda.

Ele até teve uma recuperação rápida, mas Renato e comissão preferiram manter Caíque na meta do Grêmio. Já o segundo esteve entre os 11 iniciais nos primeiros compromissos da equipe na temporada. Entretanto, recebeu bastante críticas pelo rendimento negativo. Até que o Imortal fechou com Diego Costa, que passou por um período de recondicionamento físico. Após alcançar as condições ideais, João Pedro Galvão tornou-se reserva.

Tal movimentação do treinador de preservar seus principais jogadores indica que, no atual cenário, ele prioriza a conquista do heptacampeonato consecutivo do Estadual. Afinal, a partida de ida contra o Juventude terminou em empate por 0 a 0, no Alfredo Jaconi. O jogo de volta ocorre no próximo sábado (06), às 16h30, na Arena. O objetivo do comandante é conquistar uma vitória em casa, onde está invicto na temporada com oito duelos. Até aqui são sete vitórias e um empate.

Renato poupa titulares do Grêmio e cumpre promessa

Renato também optou por poupar seus titulares porque além do The Strongest, o Tricolor Gaúcho terá outro oponente. No caso, a altitude de 3,6 mil metros da cidade de La Paz. Como ele relacionou apenas um elenco alternativo, cumpriu uma promessa antes do primeiro jogo da final do Gauchão.

“É um problema sério. Não tem como ir com força máxima. Amanhã (último domingo) vamos treinar de manhã, tem avaliação médica, jogador de um dia para o outro tem uma dor. A partir de amanhã (último domingo), decido quem vai viajar, mas não dá para levar todo mundo. Viagem, cansaço, altitude, é uma guerra lá (na Bolívia) e sábado outro jogo”, esclareceu Renato.

Tal situação vai permitir que jogadores que pouco atuaram até aqui na temporada tenham a oportunidade de ganhar mais espaço. O Imortal integra o Grupo C da Libertadores ao lado de Estudiantes, da Argentina, The Strongest, da Bolívia, e Huachipato, do Chile.

