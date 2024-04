Braga dificulta liberação de Artur Jorge ao Botafogo

Braga faz jogo duro para liberar Artur Jorge - (crédito: (Photo by Miguel Riopa / AFP)) Jogada10 Jogada10

O Botafogo estava próximo da contratação de Artur Jorge, do Braga. No entanto, as negociações deram uma esfriada nas últimas horas. Afinal, os dirigentes portugueses estão fazendo jogo duro pela liberação do técnico. A informação é da imprensa portuguesa.

Futuro do Botafogo

O Braga tinha um acordo encaminhado com Daniel Sousa para suceder Artur Jorge. No entanto, as negociações ainda não foram concretizadas. O clube português, dessa forma, decidiu dificultar a transferência de Artur Jorge para o Botafogo. A chegado do técnico ao Rio de Janeiro estava prevista para acontecer nesta terça-feira (02/04).

Aliás, Braga e Portimonense se enfrentam nesta segunda-feira (01/04), às 16h30 (Horário de Brasília), pelo Campeonato Português. A tendência é que Artur Jorge conceda uma entrevista depois do jogo e faça uma atualização sobre seu futuro. O técnico ainda está interessado em trabalhar no Botafogo.

O Botafogo entra em campo nesta quarta-feira (03/04), diante do Junior Barranquilla, às 19h (Horário de Brasília), no Nilton Santos, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Sem Artur Jorge, Fábio Matias deve comandar os jogadores alvinegros em campo.

