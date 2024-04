‘Estou muito chocado com isso tudo’, diz Joel Santana sobre suspensão de Gabigol

Joel Santana no Maracanã - (crédito: Foto: Lucas Bayer/Jogada10) Jogada10 Jogada10

Ex-treinador do Flamengo, Joel Santana eternizou os seus pés na Calçada da Fama do Maracanã nesta segunda-feira (1). Após a cerimônia no estádio carioca, o treinador abordou alguns temas sobre os times do Rio de Janeiro, e falou sobre a suspensão de Gabigol. Em tom de lamentação, ele deu a sua opinião.

“Eu não estou vivendo as situações que estão no Flamengo, principalmente com Gabigol. Mas vai ser prejuízo para o Gabigol, prejuízo para o Flamengo e prejuízo para a torcida do Flamengo. O Gabigol é um ídolo, cara. Tem que respeitar um ídolo. Então, sinceramente, eu estou muito chocado com isso tudo”, disse Joel Santana.

Gabigol foi suspenso por dois anos por fraude do exame antidoping. O Flamengo irá recorrer ao CAS (Corte Arbitral do Esporte), na Suíça. Aliás, o clube carioca já prepara a sua defesa, que conta com imagens do Ninho do Urubu no dia da coleta, em abril de 2023.

Joel Santana elogia Tite

Campeão pelo Flamengo, Joel Santana abordou o trabalho de Tite, que está muito próximo de conquistar o Campeonato Carioca. Exaltando o Mais Querido, Papai Joel apontou qualidades do treinador.

“O time do Flamengo é uma máquina. O Tite está mostrando ser um treinador equilibrado, calmo. Assim, está colocando em campo os melhores em sua concepção. A equipe é boa, o clube é maravilhoso e a torcida nem se fala. O Flamengo hoje é uma empresa dentro do Flamengo”, detalhou.

