John Textor mantém otimismo por chegada de Artur Jorge ao Botafogo: ‘Nosso acordo está assinado’

O Braga está fazendo jogo duro para libertar Artur Jorge ao Botafogo. No entanto, John Textor segue confiante na chegada do técnico ao Glorioso. O empresário, dessa forma, alega que os valores foram muito bem pagos ao clube português e que existe um contrato assinado entre as partes.

“Nosso acordo está assinado, e o clube foi muito bem pago para liberar o treinador. Até agora, eles foram muito profissionais, e nós estamos satisfeitos com as negociações. Esperamos uma relação longa e colaborativa entre a Eagle Football e o SC Braga”, disse John Textor ao “ge”.

Aliás, Braga e Portimonense se enfrentam nesta segunda-feira (01/04), às 16h30 (Horário de Brasília), pelo Campeonato Português. Em seguida, Artur Jorge deve conceder uma entrevista coletiva para imprensa e esclarecer informações sobre seu futuro. A expectativa do Botafogo é que o português chegue ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (02/04).

Aliás, Botafogo entra em campo na próxima quarta-feira (03/04), diante do Junior Barranquilla, às 19h (Horário de Brasília), no Nilton Santos, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Sem Artur Jorge disponível, Fábio Matias deve comandar os jogadores alvinegros.

