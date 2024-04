Marlon admite erro em gol do Atlético e critica gramado da Arena MRV

Marlon foi titular na primeira partida da decisão do Mineiro - (crédito: Foto: Cris Mattos/Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

O Cruzeiro ficou no empate com o Atlético-MG por 2 a 2, na Arena MRV, no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. A Raposa foi atrás do placar após o rival abrir dois gols de vantagem no primeiro tempo. De volta após cumprir suspensão, o lateral-esquerdo Marlon falou sobre a partida. Ele criticou o gramado do estádio do adversário.

Marlon também falou do primeiro gol do Atlético no jogo. No lance, acabou driblado por Bruno Fuchs, que acabaria abrindo o placar. O jogador do Cruzeiro acredita que tenha falhado na jogada.

“Sem tirar o mérito do Bruno Fuchs, mas ele é um jogador de inferioridade técnica por ser zagueiro. Tem sua qualidade, tem seus méritos por ter feito gol, mas foi mais falha individual minha. Isso não pode acontecer, final é detalhe”.

O lateral lamentou o primeiro tempo feito pelo Cruzeiro, que ele classificou como “muito abaixo da média”.

“Parabenizá-lo pelo gol. Claro, não vou tirar os méritos dele, mas a gente fez o primeiro tempo muito ruim. O Atlético foi superior. Controlava muito bem o jogo na primeira etapa. A gente estava muito abaixo. E, no segundo tempo, a gente voltou diferente, voltou conseguindo entregar um futebol que a gente está acostumado, conseguindo se impor no jogo, sabendo das fragilidades do Atlético, a gente teve paciência. Poderia ter saído com a vitória”, destacou.

Marlon critica campo do estádio do rival

Em seguida, Marlon criticou o gramado da Arena MRV, afirmando que o campo em más condições atrapalha também o próprio Atlético-MG.

“Aqui, por ser um estádio muito bonito, tem um campo muito ruim. Não estou falando porque é o do rival, mas o Atlético é uma equipe de muita qualidade, às vezes é prejudicado por ter um campo ruim também”.

Cruzeiro e Atlético voltam a se enfrentar no domingo (7 de abril), no Mineirão, às 15h30 (de Brasília).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.