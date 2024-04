West Ham x Tottenham: escalações e onde assistir

Lucas Paquetá é o grande destaque do West Ham e está disponível para o jogo desta contra o Tottenham - Foto: Divulgação/West Ham - (crédito: Foto: Divulgação/West Ham) Jogada10 Jogada10

A reta final da Premier League promete muita emoção. Nesta terça-feira (2), West Ham e Tottenham se enfrentam às 16h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, em partida válida pela 31ª rodada. Com apenas mais oito jogos pela frente, as equipes tentam conquistar seus objetivos na competição.

Como chega o West Ham

O West Ham não vive uma boa fase na Premier League. Há três partidas sem vencer, a equipe caiu para a 7ª posição, com 44 pontos, oito a menos para o Tottenham, que abre a zona de classificação para as competições europeias. Além disso, a equipe vem de uma derrota para o Newcastle por 4 a 3, de virada, em grande duelo na Premier League.

Ao mesmo tempo, o técnico West Ham terá desfalques para a partida contra o Tottenham. Aréola saiu lesionado na última partida e não deve estar à disposição. Mas, a boa notícia é que Álvarez retorna de suspensão e deve retornar ao time titular.

Como chega o Tottenham

Por outro lado, o Tottenham abre a zona de classificação para as próximas competições europeias e soma 56 pontos. Dessa maneira, o Spurs depende apenas de suas forças para garantir a classificação, mas ainda sonha com uma vaga na Champions. Isto porque, a diferença para o Aston Villa, em quarto, é de apenas três pontos e o clube londrino está com uma partida a menos que os Villans.

Contudo, o técnico Ange Postecoglou segue com alguns desfalques na equipe. Sessegnon, Solomon e Forster, lesionados, estão fora da partida.

West Ham x Tottenham

31ª rodada da Premier League

Data e horário: terça-feira, 02/04/2024, às 16h15 (de Brasília)

Local: no Estádio Olímpico de Londres (ING)

West Ham: Alphonse Aréola; Vladimir Coufal, Kurt Zouma, Kostas Mavropanos, Emerson Palmieri; Ward-Prowse, Tomás Soucek; Jarrod Bowen, Lucas Paquetá, Mohammed Kudus; Michail Antonio. Técnico: David Moyes.

Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Radu Dragusin, Cristián Romero, Destiny Udogie; Yves Bissouma, Pape Sarr; Dejan Kulusevski, James Maddison, Timo Werner; Son Heung-min. Técnico: Ange Postecoglou.

Onde assistir: ESPN e Star+

