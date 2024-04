Belgrano x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Elenco do Belgrano em preparação para a estreia na Sul-Americana - (crédito: Foto: Divulgação / Belgrano) Jogada10 Jogada10

O Internacional inicia sua campanha na Copa Sul-Americana, competição na qual é o favorito, nesta terça-feira (02/04). Isso porque a equipe gaúcha viaja à Argentina para enfrentar o Belgrano, às 19h, no estádio Mario Kempes. Ambos os times chegaram para o confronto em momentos ruins.

Onde assistir

A partida terá a transmissão do serviço de streaming Paramount +.

Como chega o Belgrano

A equipe argentina conquistou a vaga na Sul-Americana na última temporada após cair nas quartas de final da Copa da Liga Argentina. Isso após perder para o River Plate. No entanto, em 2024, o Belgrano não conseguiu manter o bom desempenho. Isso porque é o 11º colocado de 14 times que integram o grupo B do torneio. Os resultados negativos causaram a demissão do técnico Guillermo Farré. Posteriormente, ‘Los Piratas’ (Os Piratas na tradução para o português) contrataram Juan Cruz Real.

Após oito anos, o Belgrano volta a disputar a Sul-Americana. Contudo, sua estreia não poderá ocorrer em sua casa, o estádio Juli César Villagra. Isso porque não obteve a liberação da Conmebol até o momento. Com isso, precisou transferir o duelo para o estádio Mario Kempes. Há a possibilidade de a equipe argentina ir a campo com um time misto. Principalmente se priorizar evitar o rebaixamento na Copa da Liga Argentina.

Como chega o Internacional

O Colorado chega para o confronto com o objetivo de melhorar o ambiente. Afinal, há indícios de que o elenco tem problemas de relacionamento depois da eliminação na semifinal do Gauchão. No tempo normal, o Inter empatou em 0 a 0 com o Juventude, no Beira-Rio, mas perdeu na decisão de pênaltis. Nas cobranças alternadas, o zagueiro Robert Renan tentou uma cavadinha, mas errou.

Tal situação causou um atrito entre os jogadores experientes e os mais jovens. Especialmente entre o goleiro Rochet e o defensor, que bateu de forma displicente. Desse modo, apenas uma vitória na estreia da Sul-Americana contribuiria para o sucesso na missão.

Coudet não deve poder contar com o atacante Enner Valencia, que ainda se recupera de trauma no pé direito. Alario deve começar como opção no banco de reservar e o colombiano Borré deve ser o titular. Além disso, Fernando provavelmente atuará improvisado como zagueiro. O comandante argentino ainda deve promover a estreia do volante Thiago Maia.

BELGRANO X INTERNACIONAL

1ª rodada do Grupo C da Sul-Americana

Data e horário: 02/03/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Mario Kempes, em Córdoba (ARG)

BELGRANO: Ignacio Chicco; Juan Barinaga, Matias Moreno, Mariano Troilo e Nicolás Meriano; F. G. Metilli, Ulises Sánchez, Ariel Rojas e Jeremías Lucco; Lucas Passerini e Matías Suarez. Técnico: Juan Cruz Real.

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Vitão, Fernando, Renê; Thiago Maia, Bruno Gomes, Maurício, Alan Patrick; Wanderson e Borré. Técnico: Eduardo Coudet

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Auxiliares: Michael Orue (PER) e Jesus Sanchez (PER)

VAR: Diego Haro (PER)

