Italiano: Inter de Milão vence Empoli e se aproxima do título

A Inter de Milão segue a passos largos para o título do Campeonato Italiano. Nesta segunda-feira (1), os nerazzurri venceram o Empoli por 2 a 0, no Estádio Giuseppe Meazza, na partida de encerramento da 30ª rodada da liga nacional. Federico Dimarco e Alexis Sánchez, um em cada tempo, anotaram os gols da vitória do líder isolado do Calcio.

Dessa maneira, a Inter chegou aos 79 pontos, voltou a vencer no Campeonato Italiano e abriu 14 pontos de vantagem para o vice-líder Milan. Ou seja, com apenas mais nove partidas para o fim da competição, a Internazionale está muito próxima de conquistar mais um título nacional.

Por outro lado, o Empoli sofreu um golpe duro na briga contra o rebaixamento. Isto porque a equipe abre o Z3 do Campeonato Italiano e poderia sair da degola caso somasse algum ponto nesta segunda-feira. No entanto, o time segue com 25 pontos, empatado com a Frosinone, que aparece como a primeira fora da zona.

Jogos da 30ª rodada do Italiano

Sábado (30/3)

Napoli 0x3 Atalanta

Genoa 1×1 Frosinone

Torino 1×0 Monza

Lazio 1×0 Juventus

Fiorentina 1×2 Milan

Segunda-feira (1/4)

Bologna 3×0 Salernitana

Cagliari 1×1 Verona

Sassuolo 1×1 Udinense

Lecce 0x0 Roma

Inter de Milão 2×0 Empoli

