Millonarios x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

O Flamengo estreia na Libertadores nesta terça-feira (2), em Bogotá, na Colômbia. No Estádio El Campín, o Rubro-Negro visita o Millonarios às 19h (de Brasília), pelo Grupo E. O time brasileiro, aliás, vai em busca do tetracampeonato da competição, em que foi campeão nos anos 1981, 2019 e 2022. Em contrapartida, a equipe colombiana vai atrás de seu primeiro troféu.

Aliás, essa será apenas a segunda vez que essas equipes se enfrentam. O primeiro encontro foi em 1952, em amistoso na Colômbia. Na ocasião, o time da casa venceu por 4 a 1.

Além de Flamengo e Millonarios, o Grupo E também conta com Palestino e Bolívar.

Onde assistir

O confronto entre Millonarios e Flamengo terá a transmissão da ESPN e do Star+.

Como está o Millonarios

Com o conhecimento da qualidade técnica do elenco rubro-negro, o Millonarios sabe que terá um grande adversário logo na primeira rodada. Em resumo, o time chega para essa partida com duas vitórias nos últimos nove jogos. O técnico Alberto Gamero conta com um desfalque importante para esse confronto, afinal, o zagueiro Andrés Llinás sofreu uma lesão de segundo grau no adutor da perna esquerda e não fica à disposição.

Por outro lado, a equipe colombiana conta com alguns destaques, como o camisa 10 Cataño e o capitão David Macalister Silva.

Como está o Flamengo

Após encaminhar a conquista do título do Campeonato Carioca, o Flamengo foca a sua atenção na Libertadores. Assim como o seu adversário, o técnico Tite conta com desfalques, como Gabigol, Gerson e Wesley. Além disso, há uma incerteza acerca das presenças de Fabrício Bruno e De La Cruz, que apresentaram fadigas físicas após retorno da data-Fifa.

MILLONARIOS X FLAMENGO

Libertadores – 2024 – fase de grupos – primeira rodada

Data e horário: 02/04/2024, às 19h (de Brasília)

Local: El Campín, Bogotá (COL)

MILLONARIOS: Álvaro Montero; D. Alfonzo, Vanegas, A. Moreno, Arias e J. Hernández; Macalister Silva, Larry Vásquez, Daniel Giraldo e Cataño; Santiago Giordana (Leonardo Castro). Técnico: Alberto Gamero.

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabrício Bruno (Léo Ortiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz (Allan), e Arrasceta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Auxiliares: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

