CBF detalha sistema de disputa do Campeonato Brasileiro Feminino A3

A CBF detalhou, nesta segunda-feira (1), como será disputado o Campeonato Brasileiro Feminino A3. A competição, que conta com 32 equipes, entre elas o Vasco da Gama, tem início previsto para o dia 13 de abril. Nos próximos dias, a entidade disponibilizará tabela detalhada do campeonato.

O Brasileirão Feminino A3 será disputado em cinco fases. Na primeira, os 32 times serão divididos em dois grupos. Ou seja, cada um contará com 16 equipes. As oito melhores se classificam para as oitavas, que vão ser separadas em dois grupos de oito. Posteriormente, competirão por uma vaga na semifinal e, finalmente, para a decisão.

Aliás, importante ressaltar que os confrontos acontecerão em partidas de ida e volta.

Veja as equipes

Ypiranga

Vila Nova

Sobradinho EC

Ação Futebol

Vila Nova FC

Realidade Jovem

Coritiba SAF

Fluminense de Joinville

Porto Velho EC

Atlético Rio Negro

Paysandu

IAPE FC

R4 EC

Mixto EC

Acauã FC

Confiança

Paraíso EC

Aliança FC

CRESSPOM

Nacional Atlético

Vasco da Gama

Pinda Ferroviária

Operário FC

SERC Brasil

Atlético Acreano

EC Tarumã

ESMAC

Tiradentes

SE União

Botafogo FC

Náutico

Vitória

A CBF utilizou a proximidade geográfica por estado para a definição dos grupos.

