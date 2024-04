Juventus x Lazio: onde assistir e escalações

Lazio venceu a Juventus por 1 a 0 no sábado pelo Campeonato Italiano - (crédito: Foto: Divulgação/Lazio) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar para mais um jogo da Copa da Itália 2023/24. Afinal, nesta terça-feira, a Juventus recebe a Lazio pelo jogo de ida da semifinal do torneio eliminatório. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Allianz Stadium, às 16h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN 2 e do Star+ a partir das 16h (de Brasília).

Como chega a Juventus

Maior campeã do torneio, a Juve não levanta este troféu desde 2021. Passando por um momento de readequação nos últimos anos, a equipe vem de classificação sobre o Frosinone nas quartas de final, mas sabe que agora a missão será mais difícil.

Como chega a Lazio

A Lazio, que tem sete conquistas, não vence o torneio desde 2019. Nas quartas de final, porém, o adversário eliminado foi justamente a Roma, maior rival, o que dá moral ao clube da capital.

JUVENTUS X LAZIO

Copa da Itália 2023/24 – Semifinal – Jogo de ida

Data e horário: 02/04/2024, 16h (de Brasília)

Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)

JUVENTUS: Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani e De Sciglio; McKennie, Locatelli e Rabiot; Weah, Vlahovic e Chiesa Técnico: Massimiliano Allegri

LAZIO: Mandas; Casale, Romagnoli e Gila; Marusic, Kamada, Cataldi e Pellegrini; Zaccagni, Luis Alberto e Immobile. Técnico: Igor Tudor

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.