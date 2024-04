Al-Hilal x Akhdoud: escalações e onde assistir

Jogadores do Al-Hilal durante treinamento da equipe - Foto: Divulgação / Al-Hilal - (crédito: Foto: Divulgação / Al-Hilal) Jogada10 Jogada10

Cada vez mais perto do título do Campeonato Saudita, o Al-Hilal recebe o Akhdoud nesta terça-feira (2), na Kingdom Arena, em Riade, em partida válida pela 26ª rodada. Com uma incrível campanha de 30 vitórias consecutivas, somando todas as competições, o time comandado pelo técnico Jorge Jesus segue a passos largos para o título da liga nacional.

Como chega o Al-Hilal

Líder isolado da competição e com 12 pontos de vantagem para o vice-líder Al-Nassr, o time comandado por Jorge Jesus está invicto há 41 partidas e cada vez mais próximo do título nacional, faltando apenas mais nove rodadas para o fim do campeonato.

No entanto, o técnico Jorge Jesus recebeu uma péssima notícia nesta segunda-feira (1), véspera da partida. Isto porque o atacante Mitrovic, artilheiro da equipe com 33 gols em 35 partidas na temporada, se lesionou no último compromisso da equipe e vai ficar afastado dos gramados durante seis semanas, segundo comunicado emitido pelo próprio Al-Hilal.

Como chega o Akhdoud

Por outro lado, o Akhdoud é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento e aparece na 15ª posição, com 24 pontos. Ao mesmo tempo, são dois de vantagem para o Al Taee, equipe que abre a degola.

Al-Hilal x Akhdoud

26ª rodadda do Campeonato Saudita

Data e horário: terça-feira, 02/04/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Kingdom Arena, em Riade, na Arábia Saudita

Al-Hilal: Yassine Bono; Mohammed Al-Burayk, Ali Al Bulayhi, Kalidou Koulibali e Yasser Al-Shahrani; Rúben Neves e Milinkovic-Savic; Michael, Malcom e Salem Al-Dawsari; Saleh Al-Shehri. Técnico: Jorge Jesus.

Akhdoud: Paulo Vítor; Al Zabdani, Kvirkvelia, Andrei Burc? e Al-Mansour; Juan Pedroza e Eid Al Muwallad; Alex Collado, Florin T?nase e Saviour Godwin; Léandre Tawamba. Técnico: Martin Sevela.

Onde assistir: Canal GOAT (YouTube)

