Acusado de assédio, técnico pode voltar a comandar o Santos

Kleiton Lima deixou o Peixe em setembro passado - (crédito: Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos) Jogada10 Jogada10

O técnico Kleiton Lima, que deixou o comando do time feminino Santos no ano passado, após acusações de assédio, pode voltar ao Peixe. O clube já abriu negociações para tentar trazer de volta o treinador, após a demissão de Bruno Silva. O comunicado de seu desligamento saiu na tarde desta segunda-feira (1). A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘ge’.

Kleiton deixou o Santos em setembro, depois que jogadoras fizeram denúncias de assédio moral e sexual contra ele. Mesmo assim, as tratativas entre clube e técnico estão a cargo do coordenador Alexandre Gallo e da gestora Thaís Picarte. Embora as denúncias do ano passado tenham custado o cargo do técnico, o caso não avançou juridicamente.

Em janeiro passado, Kleiton Lima acusou uma das jogadoras que o denunciou de calúnia. Ele foi à Polícia Civil para registrar queixa neste sentido, no que foi o único envolvimento neste sentido até então. Em campo, o Santos vive mau momento no Brasileirão Feminino, somando apenas cinco pontos em cinco rodadas. O Peixe enfrenta o o Corinthians no próximo dia 12, em casa, pela sexta rodada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.