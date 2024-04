Problema na defesa, estilo de jogo e destaques: como o Millonarios chega para enfrentar o Flamengo

A trajetória do Flamengo na Libertadores de 2024 começa nesta terça-feira (2), em Bogotá, na Colômbia. O time de Tite visita o Millonarios às 19h (de Brasília), no El Campín. Para saber melhor sobre a equipe colombiana, o Jogada10 conversou com o jornalista Cristian Pinzón, da rádio “Caracol”, que acompanha de perto a equipe de Alberto Gamero.

Em razão da força do elenco rubro-negro, Cristian salienta que os torcedores do Millonarios não esperavam cair no grupo do Flamengo. No entanto, a equipe da casa vem de duas vitórias para enfrentar os brasileiros, dando confiança aos “azuis”, como são conhecidos na Colômbia.

“Não vamos mentir, o Flamengo é um dos grandes candidatos a conquistar a Libertadores e poucos torcedores queriam enfrentá-los logo de cara na fase de grupos. A sensação é de que o Flamengo já tem vaga fixa nas oitavas de final e o Millonarios terá que brigar pela segunda com Bolívar e Palestino. No entanto, para esta partida desta terça-feira, há muita emoção para conseguir um bom resultado em casa”, comentou Cristian.

“Essas duas vitórias seguidas (contra Santa Fe e Fortaleza FC) dão confiança ao time e eles (jogadores) vêm elevando o seu jogo. No entanto, há pressão na Copa (Libertadores), claramente há muita pressão para que o time passe da fase de grupos da Copa Libertadores e para isso será fundamental começar com o pé direito”, completou.

Principais destaques do Millonarios

No Millonarios desde janeiro de 2020, Alberto Gamero gosta que a sua equipe jogue controlando a bola. Mesmo com as dificuldades que vem encontrando nos últimos jogos, já que não vai bem no campeonato local, o treinador pede que os seus jogadores mantenham as características da equipe. Além de abordar isso, Cristian Pinzón também destacou os atletas em que os brasileiros precisam estar atentos para a partida.

“O Millonarios é o time com o processo mais longo no futebol colombiano. Afinal, Alberto Gamero vem trabalhando e consolidando uma ideia de jogo desde 2020. É uma equipe que gosta de ter a posse de bola e, apesar do semestre irregular que tem tido, tenta preservar a sua ideia de jogo”, afirmou.

“No ataque, focam sua atenções em nomes como o capitão David Mackalister Silva, além de Daniel Ruiz e Daniel Cataño. Conta com a boa saída de seus laterais, tendo Leonardo Castro como grande referência na frente. Em uma mesma partida você pode usar vários esquemas, é um time recursivo. Na defesa, é uma equipe que tenta ser curta e agressiva na sua pressão, mesmo a partir da metade adversária, principalmente jogando em Bogotá. No entanto, este ano eles têm lutado muito quando jogam atrás de seus zagueiros e/ou laterais, bem como na bola parada”, complementou.

Confira outras respostas de Cristian Pinzón

Outros destaques do Millonarios

“Leonardo Castro. No ano passado marcou 22 gols com a equipe. Além de ser um grande finalizador, é um jogador que joga como pivô e dá apoio na armação das jogadas. Ele também contribui na zona defensiva. O capitão David Mackalister Silva, o jogador mais velho da equipe (37 anos), e o número 10 Daniel Cataño também são nomes a serem observados.”

Perda do zagueiro Andrés Llinás, lesionado

“É uma perda muito importante para a equipe, muito sensível. Andrés Llinás é um dos jogadores mais importantes do elenco, com um processo até mesmo na seleção colombiana. Substituí-lo é ainda mais complexo, já que não há um zagueiro reserva consolidado e que o técnico Alberto Gamero não gosta de jogar com dois zagueiros de pé esquerdo. Você pode até optar por uma linha de três em segundo plano.”

