Fluminense embarca para estreia na Libertadores com oito desfalques; veja os relacionados

O Fluminense viajou na noite desta segunda-feira para o Peru, onde estreia na Libertadores 2024. Na próxima quarta, o Tricolor encara o Alianza Lima (PER), na primeira rodada da fase de grupos, no Estádio Alejandro Villanueva, às 21h30 (de Brasília).

O técnico Fernando Diniz, aliás, terá problemas para montar a equipe. Afinal, serão oito desfalques no total. Seis deles já eram conhecidos: os suspensos John Kennedy e Diogo Barbosa, além dos lesionados Ganso (panturrilha direita), Cano (joelho direito), Marlon (joelho direito) e Keno (tornozelo esquerdo). De última hora, porém, o time de Laranjeiras não poderá contar com Gabriel Pires, com dores no joelho esquerdo, e o zagueiro Manoel, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no treino desta segunda-feira, segundo informou o clube.

Nesta terça-feira, véspera da partida com o Alianza Lima, o Fluminense fará o último treino na capital peruana. A atividade acontecerá no Centro de Treinamento da Federação Peruana de Futebol, onde Diniz definirá a equipe.

Veja os 25 relacionados do Fluminense

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes;

Defensores: Antonio Carlos, Felipe Andrade, Felipe Melo, Guga, Justen, Marcelo, Samuel Xavier e Thiago Santos;

Meio-campistas: Alexsander, André, Arthur, Lima, Martinelli e Renato Augusto;

Atacantes: David Terans, Douglas Costa, Isaac, Jhon Arias, Kauã Elias, Lelê, Lucumí e Marquinhos.

