Vasco faz contato pelo volante Martínez, do América-MG

Emmanuel Martínez se destacou no Barcelona de Guayaquil (EQU) antes de chegar ao Coelho - (crédito: Foto: Mourão Panda/América)

O Vasco contratou nove jogadores em 2024, mas segue em busca de mais. A pedido do técnico Ramón Díaz, o volante Emmanuel Martínez, do América-MG, entrou na mira do Cruz-Maltino, que fez contato pelo jogador. No momento, porém, não há negociação.

Aos 29 anos, o meio-campista está no Coelho desde 2022, mas deseja sair do clube de Belo Horizonte. Ele tem 66 jogos pelo América, com um gol e nove assistências no período. O jornal “O Tempo” deu a informação primeiramente.

O jogador tem contrato até o fim de 2025, mas o América-MG só admite vendê-lo. Esta situação, aliás, pode ser um empecilho para o Vasco, já que a SAF, controlada pela empresa 777 Partners, não tem a intenção de investir alto.

Recentemente, o presidente do América, Marcus Salum, revelou que o Cruzeiro tem interesse em Martínez. No fim de 2023, o São Paulo foi outro clube que buscou a contratação do argentino, mas não conseguiu.

Após o encerramento da janela de transferências em 7 de março, outra janela se abriu nesta segunda-feira. Desta vez, porém, apenas jogadores que jogaram os campeonatos estaduais pelo Brasil podem mudar de clube. O período para novas contratações vai até o dia 19 de abril.

