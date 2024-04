Adidas proibe número 44 na camisa da Alemanha

Número 44 está proibido de ser impresso em camisas da seleção alemã - (crédito: Foto: Reprodução) Jogada10 Jogada10

A Adidas comunicou sua decisão de proibir a personalização das camisas da equipe nacional da Alemanha com o número ’44’ em seu site oficial. A razão é a semelhança com a runa SS resultante da tipografia utilizada. O porta-voz da empresa, Oliver Brüggen, confirmou à BBC britânica o bloqueio das personalizações. Além disso, negou qualquer intenção de criar tal semelhança na tipografia. Ele afirmou, por fim, que a empresa é firmemente contra a xenofobia, o antissemitismo, a violência e o ódio em todas as suas formas.

A runa SS era um símbolo associado às unidades nazistas, desenvolvido em 1929 como parte do sistema de escrita germânico. Os campos de concentração, onde os agentes da SS operavam, foram responsáveis pela morte de cerca de seis milhões de pessoas, de acordo com o Museu do Holocausto de Curitiba, o primeiro do Brasil.

A Adidas, em resumo, é a fornecedora dos uniformes da seleção alemã desde 1950. Para a Eurocopa, a empresa lançou um segundo uniforme na cor rosa, com o objetivo de celebrar a diversidade. Contudo, essa escolha foi criticada por alguns torcedores, que alegaram que o rosa não é uma cor tradicional da equipe.

A controvérsia entre a seleção alemã e a Adidas ocorre pouco depois de dirigentes da Federação Alemã de Futebol (DFB) anunciarem planos de trocar a marca pela norte-americana Nike. Ministros alemães se opuseram a essa decisão. O ministro da Economia, Robert Habeck, inclusive expressou desejo por mais apoio ao patriotismo local.

