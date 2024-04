São Paulo anuncia renovação com Arboleda: até o fim de 2027

Arboleda festeja renovação com o Tricolor Paulista - (crédito: Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net) Jogada10 Jogada10

O São Paulo anunciou a renovação de contrato com o zagueiro Arboleda, agora válido até o fim de 2027. Ligado ao Tricolor, anteriormente, até dezembro, ele estende sua conexão com o clube e poderá completar uma década no Morumbi. As negociações pela extensão do contrato terminaram, com sucesso, na última semana.

Arboleda já vinha passando por sondagens de clubes do Qatar. Mesmo assim, a procura não se tornou uma oferta oficial e o equatoriano prosseguiu em suas conversas com a diretoria. Na última semana, ambas as partes concordaram com os últimos termos do contrato. Em seu site oficial, o São Paulo confirmou a renovação com “o mais longevo jogador” da atual equipe, conforme sua própria descrição.

“Agradeço por todos os anos que eu tenho no São Paulo. Por todas as coisas boas que vivi aqui. Só queria agradecer e falar que seguirei mais uns anos aqui. Se Deus quiser, vou completar 10 anos no São Paulo. Podem ter certeza de que sempre vou dar a vida dentro do campo e serei sempre esse jogador que vocês gostam”, disse o defensor.

Desde 2017 no São Paulo, Arboleda soma 264 partidas e 18 gols pelo clube. Ele conquistou, além da Copa do Brasil no ano passado, a Supercopa Rei, em fevereiro, além do Campeonato Paulista de 2021.

