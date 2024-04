Botafogo: Textor acusa jogadores do São Paulo de manipulação; entenda

John Textor segue tentando provar que Botafogo foi prejudicado em 2023 - (crédito: Vitor_Silva) Jogada10 Jogada10

Dono da SAF do Botafogo, John Textor fez novas acusações de manipulação de resultados nesta segunda-feira. Sem apresentar provas, porém, o empresário americano, dirigente do Alvinegro, afirma que jogos do Palmeiras contra São Paulo e Fortaleza favoreceram o Alviverde.

Em longo texto publicado em seu site (leia na íntegra abaixo), Textor também ironizou outras situações. O dono do Botafogo debochou de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF. A convite de Ednaldo, Leila foi a chefe de delegação da Seleção Brasileira na última Data Fifa.

Veja a nota de Textor na íntegra

“Aos Torcedores do Glorioso Botafogo e a todos que amam o futebol no Brasil:

À medida que pretendemos embarcar em um novo Brasileirão em 2024, é importante que eu forneça uma atualização sobre as alegações de corrupção e manipulação de jogos, especialmente porque todos esperamos que os problemas e os ‘maus atores’ do passado não sejam transferidos para o futuro. O Senado no Brasil tomou a decisão muito sábia de investigar completamente tais alegações, feitas por mim e por outros, e acredito que todas as pessoas no Brasil podem se orgulhar desta liderança, pois não tenho conhecimento de nenhum outro grande país que tenha demonstrado tal liderança no combate ao flagelo da corrupção no futebol mundial.

Ao fornecer esta atualização, estou ciente de que meus esforços parecem estar em desacordo tanto com o presidente da CBF, com base na manutenção de uma ação movida anteriormente, quanto com a presidente do Palmeiras, que parece ameaçar com uma ação judicial toda vez que eu mencionar uma verdade óbvia (que a manipulação de jogos é uma preocupação constante). Considero este último fato irônico, na medida em que os líderes de ambas as instituições anunciaram recentemente uma campanha contra a manipulação de jogos no campo de Wembley, há apenas duas semanas. Portanto, parece que é mais fácil apontar o dedo do que se olhar ao espelho… mas tal ironia é irrelevante… porque a corrupção é um problema de todos… é verdadeiramente um problema global.

Qual é o próximo passo?

Ao pensarmos no recente anúncio da força-tarefa anticorrupção anunciada no Estádio de Wembley, é preciso dizer que a manipulação de jogos não terminará nas mãos da presidente do Palmeiras, cujo time parece ser o principal beneficiário da manipulação que altera o campeonato em ambas as temporadas de 2022 e 2023. Também não terminará se o presidente da CBF convidar a “Raposa no Galinheiro”, para liderar esta força-tarefa, ao mesmo tempo em que optar por litigar contra o dono do time do Botafogo que com certeza é o mais comprometido, e o mais capaz, em introduzir tecnologias modernas que sejam capazes de eviscerar os métodos tradicionais de manipulação de jogos.

Para ser claro, tenho 100% de prova de que a manipulação de resultados impactou materialmente os resultados da campanha da Série A Brasileirão em cada um dos últimos dois anos, 2022 e 2023 – e no caso de 2023, os impactos da manipulação de resultados afetaram de fato, colocam o Palmeiras como um campeão indigno, sobre o Botafogo, cuja campanha recorde de vitórias foi certamente a mais prejudicada por práticas corruptas. Nunca argumentei que o próprio Palmeiras, ou sua presidente, seja o responsável por essa manipulação de jogos. Na verdade, no meu muito assistido protesto contra a corrupção em novembro passado, deixei claro que reconhecia que os grandes ‘jogadores do Palmeiras não queriam vencer desta forma’. No entanto, defendo, com grande convicção, que as ambições do Palmeiras no campeonato beneficiaram-se desta corrupção.

Para efeitos deste resumo simples, decidi submeter apenas dois jogos (de muitos) para revisão do Ministério Público… um jogo importante (para cada um de 2022 e 2023) que foi ‘100%’ confirmado, pelos principais especialistas e inteligência artificial, como Manipulação de Partida.

Palmeiras x Fortaleza (2 de novembro de 2022), vitória do Palmeiras por 4 a 0, que ajudou a garantir o campeonato Brasileirão de 2022 para o Palmeiras, foi MANIPULADA .

A CBF (e autoridades judiciais no Brasil) recebeu notificação por dois e-mails separados durante a tarde de 16 de maio de 2023, alertando tais autoridades sobre a óbvia manipulação do jogo que alterou o resultado do jogo acima, alterando assim o resultado do próprio Brasileirão de 2022 .

O jogo Palmeiras x Fortaleza de novembro de 2022 foi, segundo grandes especialistas e inteligência artificial, manipulado por pelo menos quatro jogadores do Fortaleza. Vários outros jogadores exibiram desvios anormais em situações-chave de marcação de gols, embora apenas quatro jogadores tenham ultrapassado os limites que estabeleceriam provas claras e convincentes de manipulação do jogo. Deve ficar claro que as provas não estabelecem o motivo, nem sugerem que qualquer clube ou qualquer parte tenha sido responsável pela manipulação, para além dos jogadores específicos identificados.

Ressalte-se que a falta de resposta da CBF e de outros certamente deveria ser considerada um fator contribuinte para a corrupção que viria no Brasileirão de 2023. A pergunta deve ser feita: será que o maior desempenho do primeiro tempo do campeonato, na história do Brasil, teria se tornado o ‘maior colapso da história do futebol mundial’, se a CBF tivesse optado por agir com base em indícios claros de manipulação de jogos que poderiam ser confirmados já em maio de 2023?

Palmeiras x São Paulo, (25 de outubro de 2023), vitória do Palmeiras por 5 a 0, que foi o início de uma ultrapassagem aparentemente impossível (e agora histórica) sobre um time do Botafogo que acabara de estabelecer o recorde histórico de ‘pontos’ no primeiro turno de um Brasileirão, após 14 vitórias em 17 jogos disputados, foi MANIPULADA.

O jogo Palmeiras x São Paulo de outubro de 2023 foi, segundo grandes especialistas e inteligência artificial, manipulado por pelo menos cinco (5) jogadores são-paulinos. Um total de sete (7) jogadores apresentaram desvios anormais em situações-chave de marcação de gols, embora apenas cinco (5) jogadores tenham ultrapassado os limites que estabeleceriam provas claras e convincentes de manipulação do jogo. Deve ficar claro que as provas não estabelecem o motivo, nem sugerem que qualquer clube ou qualquer parte tenha sido responsável pela manipulação, para além dos jogadores específicos identificados.

O relatório de correção de resultados de nível II que, após a conclusão do nível de correção de resultados III, provaria a manipulação de resultados no jogo Palmeiras x São Paulo acima, foi fornecido ao STJD no final de 2023, embora o STJD tenha deixado clara sua decisão de não investigar mais. Os nomes dos indivíduos acusados ??foram, e devem sempre ser, editados e não mostrados a um ‘tribunal desportivo’. Tais provas só devem ser apresentadas a procuradores e investigadores governamentais nomeados constitucionalmente. Não tenho intenção de colocar esses indivíduos acusados ??em perigo antes que possam agir para se defenderem e se protegerem.

Já tomei medidas para fornecer provas abrangentes relativas aos jogos acima, e outros jogos, a um procurador de jurisdição competente, para incluir provas de uma sequência de manipulações que devastou o campeonato de 2023. Além dos maus atores em campo (geralmente jogadores), também estou preparado para demonstrar certas combinações de indivíduos, ao atuarem juntos como Árbitro de Jogo e Árbitro Assistente de Vídeo, que claramente comandaram jogos com manipulação, ao mesmo tempo em que cometeram erros de arbitragem devastadores. que garantiram resultados manipulados.

Atirar no Mensageiro?

Já passou da hora de a perseguição à Justiça Desportiva deixar de ser usada, dentro da CBF, para reprimir a liberdade de expressão e intimidar denunciantes. O fato de eu, como proprietário de um clube convidado pela legislatura, ter sido suspenso por qualquer período de tempo (muito menos por um ano inteiro), impossibilitado sequer de assistir aos jogos nas bancadas, simplesmente por chamar a atenção para a óbvia manipulação de resultados, é constrangedor para o Brasil. A Lei da SAF tem o potencial de trazer bilhões de dólares estrangeiros para o Brasil, para o benefício de todas as comunidades, mas o legislador que me convidou para ir ao Brasil fica à margem enquanto seu primeiro ‘case’ é perseguido por um órgão não judicial que certamente será a morte da participação estrangeira no mecanismo SAF.

A nossa tecnologia só é capaz de provar “como” uma correspondência foi manipulada, mas apenas procuradores nomeados constitucionalmente podem dizer “por quê”. Só eles têm acesso a ferramentas de investigação potentes que podem implicar outras partes fora do campo que possam estar envolvidas, ou mesmo responsáveis, pelas infelizes tradições de manipulação de jogos.

Por favor, lembrem-se, fui convidado pela sabedoria do Legislativo do Brasil para trazer oportunidades e mudanças ao futebol no Brasil, para o benefício de todo o Brasil. Fui recebido por dirigentes dos grandes clubes do Brasil na diretoria da LIBRA, onde passei a admirar a Sra. (Leila) Pereira, entre muitos outros. Estou profundamente triste por saber o que aprendi, embora realmente não tenha escolha (com base no que aprendi) de perseverar nesta luta contra a corrupção no nosso jogo.

Uma oportunidade para o Brasil liderar novamente

Estou ciente da mudança dolorosa e positiva que ocorrerá no belo futebol do Brasil… mas para aqueles de vocês que se recusam a reconhecer a corrupção óbvia que se tornou generalizada em nosso jogo, por favor, entendam que minhas ações são o resultado óbvio da Lei da SAF e meu convite para vir ao Brasil.

Não vim ao Brasil conscientemente para ser um disruptor, ou para combater a corrupção, mas foi assim que me encontrei. Tenho a mente, as habilidades e o conhecimento para trazer o futuro para o Brasil… e essa agora é a minha missão.

?Eu sou um futurista. Acredito no domínio digital. Ao longo de uma longa vida de sucessos e fracassos, desenvolvi uma mentalidade que não pode ignorar os principais problemas da sociedade que são tão facilmente resolvidos por ferramentas tecnológicas em rápida evolução e, agora, pelas primeiras aplicações práticas da inteligência artificial. Se você não quer mudanças no Brasil, então não convide alguém cuja empresa de maior sucesso começou com o nome de “Evolution AI”,

A Lei da SAF, acredito, será maravilhosa para o Brasil. Ronaldo e eu fomos os primeiros a adotar esta lei enquanto lutávamos para salvar os lendários clubes Cruzeiro e Botafogo – e sei que ambos ficamos orgulhosos de ver outros seguirem o exemplo em apoio aos grandes clubes do Vasco, Bahia e Coritiba. A Lei da SAF trará novas perspectivas que serão combinadas com sabedoria e experiência e, trabalhando juntos, o Brasil poderá realmente ressurgir como líder no futebol mundial.

Este episódio atual de corrupção não é um constrangimento para o Brasil. Este é um grande momento para o Brasil – uma oportunidade de liderar novamente. Começando com a Lei da SAF, e continuando com a revisão da nossa tecnologia pelo Senado e sua decisão de abrir uma investigação completa, o Brasil está agora liderando o mundo no esforço organizado para acabar com a manipulação de resultados, e o exemplo do Brasil será mais uma vez seguido pelo todo o mundo do futebol.

Se você tiver a “vontade”, nós temos a tecnologia. A velha arte da manipulação de resultados não é páreo para a visão computacional e a Inteligência Artificial. Em breve, todos os atores corruptos, dentro e fora do campo de jogo, saberão que existe um “olho no céu”, movido por uma máquina, que vê tudo.

A corrupção no futebol não vai acabar, e os maus atores sempre procurarão novas maneiras de atacar a integridade do nosso belo jogo… mas as lembranças dolorosas e o sacrifício angustiante da campanha corrompida do Botafogo no Brasileirão de 2023 irão, esperançosamente, provar que não foi em vão…porque a corrupção do passado terá encontrado a tecnologia do futuro, e o futebol no Brasil será novamente um exemplo a ser seguido pelo mundo.”

