Tite prepara mudanças para estreia do Flamengo na Libertadores

O Flamengo estreia na Libertadores 2024 nesta terça-feira, e o técnico Tite prepara mudanças para a equipe. No treino desta terça-feira em Bogotá, o último antes da partida com o Millonarios (COL), o comandante rubro-negro apontou mudanças no time titular.

Segundo o “ge”, Fabrício Bruno, De la Cruz e Luiz Araújo treinaram no time reserva e devem começar no banco. Dessa forma, David Luiz, Igor Jesus e Bruno Henrique seriam as opções no time inicial.

Assim, a provável escalação do Flamengo é: Rossi; Varela, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Igor Jesus (De la Cruz) e Arrascaeta; Luiz Araújo (Bruno Henrique), Everton Cebolinha e Pedro.

Os únicos desfalques do Flamengo são Wesley, Gerson e Gabigol. O lateral se recupera de uma lesão na coxa direita, enquanto o meio-campista está em transição após passar por uma cirurgia renal. O atacante, porém, está suspenso por tentativa de fraude em exame antidoping.

Millonarios e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio El Campín, em Bogotá. Campeão em 1981, 2019 e 2022, o Rubro-Negro vai em busca do quarto título de sua história na Libertadores.

