São Paulo repudia declarações de Textor e aciona advogados

Na noite desta segunda-feira (1), o São Paulo repudiou as acusações de John Textor, CEO da SAF do Botafogo, sobre a suposta manipulação de jogadores na goleada sofrida por 5 a 0 para o Palmeiras. O chefe da sociedade botafoguense não apresentou evidências sobre esta acusação. Assim, o Tricolor Paulista afirmou que pretende tomar as medidas legais e cabíveis através de seu departamento jurídico.

As acusações surgem no mesmo dia em que o dirigente botafoguense garantiu ter provas de benefícios da arbitragem ao Palmeiras, nos últimos dois Campeonatos Brasileiros. Entretanto, como no caso posterior, não as apresentou.

“O São Paulo Futebol Clube tomou conhecimento e repudia veementemente as graves e infundadas acusações de participação de atletas do elenco tricolor em manipulação de resultado feitas pelo dono da SAF Botafogo. Tal afirmação sem nenhum vestígio de prova ataca a idoneidade de jogadores do elenco profissional masculino e a lisura da instituição São Paulo FC em seus 94 anos de história. O clube já acionou seu departamento jurídico, que estudará e tomará as medidas cabíveis na esfera legal”, diz a nota.

As declarações de Textor vêm causando celeuma no meio do futebol brasileiro. Tais protestos começaram ainda no fim de 2023. Também nesta segunda-feira, por meio de nota oficial, o Palmeiras chamou o dirigente do Botafogo de ‘caricato’ e qualificou como ‘bizarra’ o que considerou uma justificativa para a perda do título brasileiro de 2023.

