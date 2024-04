James se prepara para segunda Libertadores da sua carreira

James vai jogar a Libertadores pela segunda vez na carreira - (crédito: RUBENS CHIRI/Perspectiva) Jogada10 Jogada10

O São Paulo se prepara para encarar o Talleres, nesta quinta-feira (04), em Córdoba, pela primeira rodada do grupo B da Copa Libertadores. Time tradicional na competição, o Tricolor vai em busca do tetracampeonato e espera contar com suas estrelas em campo como James Rodriguez. O colombiano que já disputou uma Copa do Mundo e várias edições de Champions League, vai disputar o torneio continental pela segunda vez na carreira.

A primeira vez aconteceu em 2010. Com a camisa de número 8 do Banfield, da Argentina, James Rodriguez disputou a Libertadores pela primeira vez aos 19 anos. Naquela edição, ele disputou oito partidas e marcou cinco gols. Aliás, ele foi fundamental na campanha do time argentino, que parou nas oitavas de final da competição, ao ser eliminado para o Internacional que viria a ser campeão naquele ano.

“Joguei a Libertadores pelo Banfield, era muito novo. O tempo passa rápido, a Libertadores é muito difícil com viagens longas, não como Champions, com viagens curtas. Máximo é duas horas, três horas de viagem na Europa, tudo perto; aqui as viagens são longas. Acho que São Paulo tem time para fazer as coisas bem e poder ganhar a Libertadores, tem muito jogador bom, de qualidade, poder chegar à final se todo mundo ficar”, disse James, em entrevista no ano passado.

Após polêmicas e uma quase rescisão, James deve, enfim, ganhar uma chance no time titular do São Paulo. Afinal, o técnico Thiago Carpini testou o colombiano na equipe principal durante a semana e deve dar uma chance ao meia na partida em Córdoba.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.