Como o Corinthians volta após 19 dias sem jogos oficiais

Corinthians estreia nesta terça-feira, na Sul-Americana - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agencia Corinthians) Jogada10 Jogada10

O Corinthians volta a campo novamente nesta terça-feira (2), às 21h30, para encarar o Racing, do Uruguai, em Montevidéu, pela primeira rodada do grupo F da Copa Sul-Americana. Eliminado na primeira fase do Paulistão, o Timão ficou sem calendário nos últimos 19 dias. A única partida foi um amistoso contra o Londrina, realizado em Cascavel; vitória alvinegra por 3 a 0. Contudo, o período foi o suficiente para António Oliveira fazer alguns ajustes na equipe.

A grande expectativa está realmente na evolução da equipe. Eliminado na primeira fase do Paulistão, o torcedor viu o Corinthians crescer após a demissão de Mano Menezes e a chegada de António Oliveira. Mas o novo treinador não conseguiu superar o momento ruim do Timão no Estadual. Agora, ele tenta que a equipe demonstre um novo futebol nas competições que ainda tem para disputar neste ano.

Neste período de treinamentos, quem cresceu foi Bidon. O jovem, eleito o melhor jogador da Copinha de 2024, ganhou a vaga de titular após a lesão de Maycon. Ele desbancou Paulinho e Vera para ser o eleito do treinador.

Outro ponto a ser destacado ficou no sistema ofensivo. Após testar pela primeira vez contra o São Bernardo, pela Copa do Brasil, Oliveira aproveitou o período de treinos para consolidar o trio formado por Wesley, Pedro Raul e Yuri Alberto. Os três jogadores atuaram poucos minutos juntos em jogos oficiais e tiveram tempo para treinar de acordo com a ideia de jogo do português.

Retorno de Paulinho é muito comemorado no Corinthians

Contudo, para o clube, o mais importante foi conseguir recuperar Paulinho. O volante ficou quase um ano sem poder jogar e retornou no amistoso contra o Londrina, realizado na semana passada. A volta do jogador aumentou o leque de alternativas para a sequência da temporada. Apesar de ter contrato apenas até junho, o volante é visto como peça fundamental para ajudar a equipe ao longo dos jogos.

Agora, o treinador espera que este período de treinamentos faça efeito dentro de campo. Além da Sul-Americana, o Corinthians ainda tem a Copa do Brasil, onde está na terceira fase e o Brasileirão para disputar em 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.