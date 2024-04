Com Tite, Igor Jesus ganha novo desafio no Flamengo

Igor Jesus deve ser titular na estreia da Libertadores - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF) Jogada10 Jogada10

Desde que Tite chegou ao Flamengo, Igor Jesus tem recebido oportunidades e mostrado personalidade no profissional. No entanto, está na hora da joia rubro-negra subir de nível e vivenciar desafios maiores. O volante, que vinha sendo utilizado no Campeonato Carioca, agora deve iniciar como titular em uma estreia de Libertadores.

Aliás, Millonarios e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (02/04), às 19h (Horário de Brasília), no Estádio El Campín (Colômbia), pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. De La Cruz está desgastado fisicamente e deve começar no banco de reservas. Portanto, Tite pretende iniciar com Igor Jesus em campo.

Desafio de Igor Jesus no Flamengo

O volante é bem avaliado pelo técnico e apresentou boas atuações no Campeonato Carioca. O jogador é cria do Ninho do Urubu tem contrato no clube até dezembro de 2025. No entanto, os dirigentes rubro-negros apostam no desenvolvimento da joia e já estudam uma renovação de vínculo.

Além do peso de disputar uma Libertadores, Igor Jesus também terá que lidar com os efeitos da altitude de Bogotá. Afinal, os jogadores rubro-negros vão jogar 2630 metros acima do nível do mar. A juventude e disposição do volante, por sinal, pode ser um dos trunfos de Tite na Colômbia.

Além de Igor Jesus, Tite pode promover outras alterações na escalação. Afinal, David Luiz e Bruno Henrique treinaram como titulares e devem entrar nas vagas de Fabrício Bruno e Luiz Araújo, respectivamente. A ideia do técnico é preservar os atletas desgastados e preparar os jogadores rubro-negros para os efeitos da altitude.

