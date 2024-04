Millonarios x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Neta terça-feira (2/4), o Flamengo inicia a sua campanha na Libertadores-2024 enfrentando o Millonarios, um dos gigantes do futebol colombiano. O duelo será às 19h (de Brasília), no El Campín, em Bogotá e válido pelo Grupo E, que também conta com Palestino e Bolívar, que se enfrentam na quinta-feira, no Chile. O Mengo é o favorito do grupo e, na teoria, o seu rival desta terça é o concorrente mais difícil. Para acompanhar esta partida, a Voz do Esporte preparou a sua tradicional cobertura-raiz. Ela começa com um pré-jogo que te coloca no clima do duelo e que começa às 17h30. E, assim que a bola rolar, João Delfino estarpa nas reportagen