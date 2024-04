Racing-URU x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Nesta terça-feira (2/4), às 21h30 (de Brasília), 0 Corinthians faz a sua estreia na Copa Sul-Americana. O jogo será contra os uruguaios do Racing, no Estádio Centenário, em Montevidéu, às 21h30 (de Brasília). Os times integram o Grupo F, que também conta com Nacional do Paraguai e Argentinos Jrs, que se enfrentam nesta terça, em Assunção. A Voz do Esporte preparou uma cobertura em alto nível. Um pré-jogo que começa às 20h (de Brasília) e que te colocará dentro do clima. Assim que o juiz der o apito inicial do jogo, Cesar Tavares – bicampeão do premio Aceesp 2022 e 2023 – estará na narração.