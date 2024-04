São Paulo cobra Botafogo por dívida na compra de Tchê Tchê

São Paulo cobra dívida do Botafogo na Justiça - (crédito: Foto: Vitor Silva/BFR) Jogada10 Jogada10

O São Paulo entrou com uma ação na Justiça na última segunda-feira (02/04). A diretoria tricolor exige que Botafogo pague R$ 3,7 milhões da compra de Tchê Tchê. O volante está no clube alvinegro desde 2022. A informação é do O Globo.

Dívida entre São Paulo e Botafogo

Aliás, Tchê Tchê pertencia ao São Paulo e chegou ao Botafogo em abril de 2022. Na época, os dirigentes alvinegros toparam pagar R$ 4,8 milhões por 70% dos direitos econômicos do volante. No entanto, os valores ainda não foram inteiramente quitados.

O Botafogo arcou com os pagamentos de Tchê Tchê nos primeiros meses de contrato. Contudo, os dirigentes alvinegros reduziram os valores restantes por conta da transferência de Erison. O atacante acabou sendo emprestado ao São Paulo em fevereiro de 2023.

O São Paulo, dessa forma, cobra as quantias restantes da transferência de Tchê Tchê na Justiça. O Botafogo entende as divergências e espera firmar um acordo. O volante tem contrato no clube alvinegro até dezembro de 2024.

“A Justiça é um caminho usual para conciliar divergências existentes entre partes em um acordo. O Botafogo confia que vai chegar a bons termos com o São Paulo, um parceiro histórico do clube”, disse Botafogo ao “ge”.

