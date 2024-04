Giovane perde espaço no Corinthians e começa a receber sondagens

Giovane pode ser emprestado pelo Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

Uma das grandes promessas do Corinthians, o atacante Giovane não vem conseguindo espaço com o técnico António Oliveira e pode deixar o clube. O jogador vem chamando atenção de outras equipes do Brasil, que desejam contar com o jogador na temporada, e pode ser emprestado ainda em 2024.

Segundo a ‘Itatiaia’, o América-MG mostrou interesse em contar com o atleta por empréstimo, mas as negociações não avançaram. Contudo, o interesse do Coelho fez com que outros clubes também procurassem o staff do atacante nos últimos dias. Assim, Giovane deve ouvir algumas propostas e pode sair no segundo semestre, quando a janela de transferência se abrir novamente.

Apesar de estar nos planos da comissão técnica, o jogador que veio do Capivariano sofre com a forte concorrência no setor do ataque do Timão. Mesmo sendo capaz de fazer diferentes funções, outros nomes possuem mais oportunidades, mesmo entre os reservas, como Romero, Pedro Henrique e Gustavo Mosquito.

Giovane acaba sendo visto como uma das grandes promessas do Corinthians. Além disso, ele vem sendo convocado constantemente para as seleções de base. Aliás, recentemente, o atacante disputou o Sul-Americano- sub 20 e também a Copa do Mundo da categoria.

Em busca de mais oportunidades, Giovane não descarta uma mudança de ares. Ele tem contrato com o Timão até julho de 2025 e nesta temporada possui três jogos disputados e um gol marcado (no amistoso disputado contra o Londrina). Desde que subiu ao profissional do Timão, o jovem marcou dois gols em 27 jogos disputados.

