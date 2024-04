Palmeiras escolhe Puma para ser sua fornecedora esportiva até 2027

Puma seguirá como fornecedora do Palmeiras nos próximos três anos - (crédito: Foto: Divulgação) Jogada10 Jogada10

Em uma grande reviravolta, o Palmeiras escolheu a Puma para ser sua fornecedora esportiva até 2027. O Verdão já tinha quase tudo acertado com a Adidas, mas a atual parceira cobriu a oferta, e as partes agora dependem da conclusão dos últimos detalhes burocráticos para confirmar o acordo em definitivo.

Ao longo das negociações, o Verdão recebeu ofertas de sete empresas, e o prazo para apresentação de propostas encerrou. Adidas e Puma, atual fornecedora e com contrato até dezembro, vinham como as principais opções da diretoria.

A Adidas forneceu as camisas do Verdão por 12 anos (2006 a 2018) e sinalizou o desejo de voltar, após encerrar o contrato com o São Paulo no fim de 2023. Nas últimas semanas, ela havia superado a oferta de renovação da Puma e já vinha negociando os detalhes com a diretoria alviverde.

Contudo, a Puma conseguiu cobrir a oferta, com um reajuste de 25% em relação ao valor pago atualmente, totalizando R$ 50 milhões anuais. Isso entre dinheiro e royalties. Além disso, o novo vínculo contará com metas que podem aumentar as cifras para R$ 60 milhões.

A briga ganhou tons dramáticos pela importância do ano de 2025 para o Palmeiras. Afinal, a equipe vai disputar o super Mundial de Clubes no ano que vem e deve ter sua marca em evidência no mundo todo.

Palmeiras terá grandes decisões para tomar em 2024

Aliás, a reta final de 2024 será de grandes decisões para a diretoria do Alviverde. Afinal, além da fornecedora, o Palmeiras ainda terá de resolver para o ano que vem o acordo por patrocínio e por placas de publicidade nos jogos do Allianz Parque. Também vale lembrar que o Verdão passará por eleições presidenciais ao fim desta temporada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.