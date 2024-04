Carlos De Pena desmente que rescindiu contrato com o Internacional

Postagem do uruguaio Carlos de Pena para desmentir rescisão contratual com o Internacional - (crédito: Foto: Reprodução Redes Sociais) Jogada10 Jogada10

O atacante Carlos De Pena está fora dos planos do Internacional desde o começo da temporada. O técnico Eduardo Coudet deixou claro que o desejo era negociá-lo. A propósito, o jornalista André Hernan informou que o clube rescindiu o contrato com o jogador nesta terça-feira (02/04). No entanto, o uruguaio fez uma publicação nas redes sociais para desmentir tal situação.

O atleta, de 32 anos, comunicou que segue treinando no Colorado, mas separado do elenco. Situação em que De Pena se encontra há semanas.

“Mais um treino concluído. Não rescindi nenhum contrato. Continuo treinando afastado do grupo com o respeito que sempre tive e o profissionalismo que sempre me caracterizo. Desejo sempre o melhor pra Inter e vou tomar a melhor decisão no momento que seja”, declarou o uruguaio.

O clube gaúcho, aliás, chegou a aceitar algumas ofertas por De Pena, mas ele se recusou a deixar o Inter. No Brasil, seu nome foi ligado a Corinthians e Vasco. Assim, a comissão técnica optou por afastá-lo. Inclusive, fez uma postagem para anunciar tal movimento e que o uruguaio não iria receber oportunidades do técnico Eduardo Coudet.

Trajetória de De Pena no Internacional

Na atual temporada, De Pena esteve em campo cinco vezes pelo Internacional e anotou um gol. Em sua passagem, foram 102 partidas, com 11 tentos e 14 assistências. O atacante uruguaio chegou ao Colorado por empréstimo junto ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, em 2022. Inclusive, o jogador expôs que tinha gratidão ao clube por ter lhe permitido a fugir da guerra entre a Rússia e Ucrânia.

Ele teve um bom início no Inter, com algumas boas atuações, mas em 2023 perdeu espaço e se tornou reserva. Especialmente com a chegada de Enner Valencia, na segunda metade da última temporada. Após a movimentação dos gaúchos na primeira janela de transferências de 2024, ficou ainda mais escanteado. Afinal, o Colorado fechou as contratações badaladas do colombiano Borré e do argentino Alario, vindos do futebol alemão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook