Fluminense oficializa fim da parceria com a Betano após três anos

O Fluminense se despediu de maneira oficial de sua, agora, ex-parceira, Betano. Nesta terça-feira (2), através do site oficial do clube, o Tricolor anunciou o fim da parceria, que durou três anos.

“O Fluminense agradece à Betano pela parceria nesses quase três anos e pela participação na retomada do caminho de títulos e vitórias. O clube deseja sorte à empresa, para a qual estará sempre de portas abertas”, diz a nota.

O Fluminense agradece à Betano pela parceria nesses quase três anos e pela participação na retomada do caminho de títulos e vitórias. O clube deseja sorte à empresa, para a qual estará sempre de portas abertas. pic.twitter.com/Ygb0xMISLh — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 2, 2024

O Fluminense já fechou com seu novo patrocinador máster, aliás. Também do ramo das apostas, a Superbet será a marca que estará estampada na parte mais nobre da camisa tricolor.

O contrato é de R$ 42 milhões por ano ao longo de três temporadas. Clique aqui para ver os detalhes. A tendência é que o anúncio oficial seja feito ainda nesta semana, com a estreia do novo patrocínio na camisa esperado, assim, para o jogo contra o Colo-Colo, na próxima quarta (9), no Maracanã, pela segunda rodada da Libertadores.

O Flu considera o período de três anos com a Betano como bem sucedido. Foram três conquistas nesse ínterim: o bicampeonato em cima do Flamengo, em 2022 e 2023, além do inédito título da Libertadores, em 2023, torneio mais cobiçado pelos tricolores nos últimos anos.

