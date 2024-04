Foto de Joana Sanz com Daniel Alves teria sido um pedido pelo atleta

Joana Sanz visitou Daniel Alves em casa, no fim de semana - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram Joana Sanz) Jogada10 Jogada10

A modelo Joana Sanz chamou atenção do mundo, na última segunda-feira (1), ao publicar uma foto com Daniel Alves. Na imagem, eles estão de mãos dadas e é possível ler: “1+1=1”. No entanto, a postagem teria sido uma solicitação do jogador, que pediu um posicionamento público da mulher.

O jornal “20 minutos” foi o primeiro a informar sobre a situação. De acordo com a publicação, Daniel Alves solicitou a Sanz o post de apoio. No entanto, não foi confirmado o que ele fez para que ela atendesse ao pedido. Afinal, ela chegou a falar em separação durante o processo. Meses depois, todavia, afirmou que permaneceria casada com o jogador para não o “deixar de lado nessa situação tão difícil”.

Ainda de acordo com a imprensa espanhola, Joana e Daniel se encontraram nesse fim de semana, na casa do atleta, em Barcelona, onde ele passa os dias após sair da cadeia.

Daniel Alves deixou o presídio na última segunda-feira após pagar fiança no valor de 1 milhão de euros (R$ 5,6 milhões). Como está com problemas na Justiça brasileira e seus bens estão bloqueados, o jogador precisou contar com ajuda de amigos para angariar o valor.

Além do dinheiro, Daniel terá de se apresentar à Justiça sempre que for solicitado. Além disso, não poderá deixar a Espanha e precisou entregar seus passaportes. Ele também não poderá se aproximar da vítima nem fazer qualquer tipo de contato.

