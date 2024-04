Grêmio vai inaugurar camarote na Arena em decisão do Estadual

Projeção do funcionamento do novo camarote na Arena do Grêmio - (crédito: Foto: Divulgação / Soccer Hospitality) Jogada10 Jogada10

O Grêmio vai promover a inauguração de um novo camarote na Arena, na decisão do Gauchão, diante do Juventude, no próximo sábado (06/04). Na ocasião, o espaço, que vai se chamar ‘Imortal Sport Bar’, contará com a presença de torcedores e ídolos do Tricolor Gaúcho. O local tem condições de acomodar até 300 pessoas e estará interligado a aproximadamente 18 suítes do estádio.

O evento de inauguração iniciará quatro horas antes da final do Estadual. Haverá bebida alcoolica liberada até duas horas que vão anteceder o início do jogo. Posteriormente, o serviço voltará a ficar disponível uma hora após o término da partida. Vale ressaltar que houve um investimento de aproximadamente R$ 2 milhões para concretizar a estruturação do camarote.

A empresa Soccer Hospitality é quem vai administrar o espaço. Aliás, a companhia é especializada neste segmento de gestão de locais mais privilegiados em estádios. Apesar disso, este camarote será o primeiro empreendimento no Rio Grande do Sul.

“Porto Alegre respira futebol. É o berço da maior rivalidade do país e abriga uma grande quantidade de torcedores. Portanto, para a Soccer Hospitality, é importante estar inserida na região, que, além da parte esportiva, é uma das mais importantes do Brasil. Temos grandes pretensões com a abertura deste novo camarote”, esclareceu Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality.

Mais detalhes do novo camarote na Arena do Grêmio

Em um primeiro momento, o espaço funcionará especificamente quando houver jogos do Grêmio. Contudo, o planejamento é que em um futuro próximo tenha condições de receber outros eventos. No caso, shows e eventos corporativos e com potencial de acomodar até 600 pessoas. Algumas das atrações para os clientes incluem serviços de open bar, open food, música ao vivo e estúdio de tatuagem. Bem como vista privilegiada para o campo e a presença de ídolos do clube durante os jogos.

“Ficamos muito felizes em inaugurar mais um camarote no Brasil. O Grêmio é uma instituição gigantesca, com uma torcida incrível e um estádio maravilhoso. Por isso, é muito bom podermos fazer parte disso. Tenho certeza que os torcedores vão adorar toda a estrutura e as ativações incríveis que proporcionamos. Nosso objetivo é sempre oferecer a melhor experiência ao fã de futebol”, acrescentou o executivo da Soccer Hospitality.

